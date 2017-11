Die Mode kommt ins Haus

Auch wenn man im Caritas Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Wallenfels lebt, hat man sich ein gewisses Modebewusstsein erhalten. Und wenn man nicht mehr in schicke Boutiquen oder Modehäuser gehen kann, kommt die Mode eben ins Haus.

Gerne nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner das Angebot an, einfach mal in der neuesten Herbstmode zu stöbern. Sei es eine warme Strickjacke, Hosen, Nachtwäsche, neue Unterwäsche, Socken oder sogar Schuhe, für alle Bedürfnisse war gesorgt. Das Beschäftigungsteam rund um Elke Gampert und ihre Kolleginnen sorgte dafür, dass jeder gut beraten wurde und glücklich über so manches neue Kleidungsstück war.

Susanne Deuerling