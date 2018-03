Die Mischung der Neubürger ist bunt

Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein konnte zum Neubürgerempfang der Lucas- Cranach-Stadt circa 50 Erwachsene und 20 Kinder in der Markthalle des Historischen Rathauses willkommen heißen. Der Rathauschef freute sich über den großen Zuspruch. Der Bürgermeister zeigte den Neubürgern, dass sie, die sie sich entschieden haben, ihren Lebensmittelpunkt nach Kronach zu verlegen, hier gute Freizeitangebote und eine intakte Infrastruktur vorfänden. Vor allem in Vereinen könne man abwechslungsreiche Perspektiven finden.

Neben den Mitarbeitern der Stadtverwaltung in den Sachgebieten Familien und Soziales und dem Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb, dankte das Stadtoberhaupt, allen voran Zweiter Bürgermeisterin Angela Hofmann.

Sie war die Ideengeberin und Initiatorin dieses seit 2013 stattfindenden Neubürgerempfangs. Zusammen mit dem Arbeitskreis "Familienfreundliches Kronach" sorge sie für eine gute Organisation dieser Veranstaltung, an die sich eine Stadtführung anschloss. Hofmann eröffnete ihre Begrüßung mit den Worten: "Uns alle verbindet unser gemeinsamer Wohnsitz Kronach." Es sei eine Stadt mit über 1000-jähriger Geschichte, aber zugleich auch ein modernes Mittelzentrum mit kurzen Wegen und hoher Lebensqualität." Eingeladen waren alle Bürger, die sich von Januar bis Dezember 2017 in der Stadt Kronach angemeldet hatten. Dies habe zu einer positiven Entwicklung geführt, berichtete sie unter Zugrundelegung der Zahlen.



Konstante Einwohnerzahl

988 Menschen sind zugezogen und nur 890 aus der Stadt weggezogen. Auch die Geburtenraten steigen. Waren 2014 99 Neugeborene, so sind es 2017 immerhin 127 Babies gewesen, die in Kronach ihre Wiege haben. Die Einwohnerzahl hielt sich mit 17 613 ziemlich konstant. Nicht nur eine Stadtführung wurde anschließend, nach gemeinsamen Kaffee und Kuchen, geboten, sondern um weiter in Kontakt zu bleiben, biete man eine Lichtführung am 2. Mai an und lade zur Teilnahme an einer Whatsapp-Gruppe ein. Die Mischung der Neuen ist bunt.Auch Familien mit Migrationshintergrund hatten sich eingefunden. So informiert ein Familienvater syrischer Abstammung, dass er sich seit etwa einem Jahr in Kronach beruflich etabliert hat und bei Loewe und Lear einen Arbeitsplatz hat. Eine 81-jährige Seniorin ist von Würzburg nach Kronach gezogen, weil hier ihre Tochter sesshaft ist. eh