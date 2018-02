Die Memmelsdorfer wollen gegen Abensberg Revanche

Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Volleyballer des Tabellenzweiten SC Memmelsdorf in der Bayernliga Nord den TSV Abensberg (6.). Beim ersten Aufeinandertreffen besiegten die heimstarken Abensberger mit ihrer nach eigener Aussage bis dahin besten Saisonleistung den SCM mit 3:1.

Am Sonntag liegt der Heimvorteil bei den Memmelsdorfern, sie wissen in der Seehofhalle ihre Fans im Rücken. Nach dem Ausscheiden aus dem Rennen um die Meisterschaft kann der SCM in den letzten drei Heimspielen ohne Druck aufspielen. Dennoch wollen die Memmelsdorfer Erfolge feiern und dem eigenen Publikum attraktiven Volleyball bieten. Bei sieben Punkten kann Regenstauf vielleicht noch von Mömlingen abgefangen werden, für den SCM geht es um Platz 2. jk