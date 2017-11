Die Memmelsdorfer sind im Topspiel zu Gast beim heimstarken SC Feucht

Am heutigen Mittwoch (20 Uhr) sind die Fußballer des SV Memmelsdorf (5.) im Top- und Nachholspiel der Landesliga Nordost im Waldstadion beim SC Feucht (4.) zu Gast. Am letzten Wochenende waren beide Teams witterungsbedingt spielfrei. Somit dürften die Kontrahenten ausgeruht auflaufen können.

Vor einer hohen Hürde stehen die Mannen aus der Schmittenau beim SC Feucht. Die Heimmannschaft ist zu Hause noch ungeschlagen und musste in neun Partien auf eigenem Platz nur einmal die Punkte teilen. Dieses Kunststück gelang am zweiten Spieltag der SpVgg Erlangen mit einem 1:1. Seit dem 19. Juli fahren die Mannschaften der Landesliga Nordost nach Feucht ins Waldstadion und lassen regelmäßig die Punkte da. Bei einem Torverhältnis von 22:3 Treffern gleicht das Feuchter Waldstadion einer Festung. Diese gilt es heute für die Mannschaft von Trainer Rolf Vitzthum einzunehmen, denn nur ein Sieg hilft den Memmelsdorfern im Kampf um Platz 2 weiter.

Genauso dringend benötigen aber auch die Feuchter um Trainer Rainer Zietsch die drei Punkte. Bei drei Spielen weniger und neun Zählern Rückstand auf Platz 2 darf sich die Heimmannschaft ebenfalls keinen Ausrutscher erlauben, wenn sie den Relegationsplatz zurückerobern möchte. Somit werden beide Teams versuchen, dem Gegner ihren Matchplan aufzudrücken, um zum Erfolg zu kommen. Der SC Feucht hat ein kompaktes Team, in dem die Mannschaftsteile sehr gut harmonieren.

Der SV Memmelsdorf wird sich auf seine Defensive verlassen müssen, wenn er aus Feucht etwas mitnehmen möchte. Mit 30 Gegentoren haben die Jungs aus der Schmittenau von den Topmannschaften der Landesliga Nordost die meisten hinnehmen müssen. Hier wird sich Coach Vitzthum etwas einfallen lassen müssen, wenn der SV Memmelsdorf bestehen möchte. Die Zuschauer dürfen einen offenen Schlagabtausch erwarten, da beide Teams ihre Stärke in der Offensive haben. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Koch, Schwarm, Wernsdorfer,Hörnes, Saal, Schütz, Hummel, Griebel, Ogunjimi, Seifert, Baumüller, Nikiforow