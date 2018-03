Die Maroldsweisacher fahren die erwarteten Punkte ein

In der Kreisklasse Schweinfurt 4 der Fußballer hat die SG Maroldsweisach/Altenstein (7.) wie erwartet einen 2:1-Heimsieg über die SG Dittelbrunn errungen. 1:1 spielte der TSV Burgpreppach (9.) gegen den TSV/FT Schonungen (11.).



Stadtlauringen/Ballingsh. -

Ermersh./Schweinshaupt. 2:2

Aufgrund der starken kämpferischen Leistung war das ein verdienter Punktgewinn der Gäste. Es entwickelte sich von Beginn an eine Begegnung auf Augenhöhe mit der Gästeführung durch Fabian Stahn nach gut einer halben Stunde Spielzeit. In der 37. Min. fiel nicht nur der Ausgleich durch Stefan Guthardt, sondern sieben Minuten später das 2:1 durch Jannik Scheuring. In der 63. Min. gelang Philipp Oeser der Ausgleich. Danach hätte jede Mannschaft die Begegnung noch für sich entscheiden können, aber es wollte einfach kein Tor mehr fallen.

TSV Burgpreppach -

TSV/FT Schonungen 1:1

Es entwickelte sich eine von beiden Seiten schwach geführte Begegnung, in der auch kein Team einen Sieg verdient gehabt hätte. Es war ein Niveau auf unterer Ebene. Die Spielanteile waren gleich verteilt und die Möglichkeiten rar gesät. Letztlich waren beide Mannschaften froh, wenigstens einen Punkt eingespielt zu haben. - Tore: 1:0 Schirmer (37.), 1:1 Vogel (39., Elfmeter 39.).

SC Maroldsweisach -

SG Dittelbrunn 2:1

Dem Spielverlauf nach geht der "Dreier" voll in Ordnung. Die Gastgeber kontrollierten die Begegnung mehr oder weniger klar und hatten vor allem im zweiten Abschnitt ein deutliches Übergewicht, vergaben jedoch dabei gute Möglichkeiten. Die Gästeführung zur Pause glich Justin Langbein in der 75. Min. aus, während Fabian Schobert acht Minuten vor dem Abpfiff die Entscheidung mit dem 2:1 herbeiführte. di