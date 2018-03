Die Luft war nach dem Aufstieg raus

Vor dem Spiel wurden die Spieler der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg durch den Bayerischen Volleyballverband in Vertretung des Staffelleiters Günther Stumpf für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga geehrt. In seiner Ansprache lobte Stumpf noch die souveränen und konstanten Leistungen der Spielgemeinschaft der TS Coburg und BSC Ebersdorf. Bei der 1:3-Niederlage in Hirschaid im letzten Saisonspiel zeigte sich allerdings, dass diese Souveränität keineswegs ein Selbstverständnis war.



VC 06 Hirschaid -

SG Ebersdorf/Coburg 3:1

Die Luft war wohl raus bei den Landesliga-Volleyballern der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg, nachdem die Mannschaft von Trainer Volker Pohl bereits vergangene Woche die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga perfekt gemacht hatte.

Für den Gegner aus Hirschaid ging es dagegen noch um den direkten Klassenerhalt in der Landesliga. Die SG Teamwork begann die Begegnung zwar mit solidem Spiel in Annahme und Angriff, doch die Konzentration und der letzte Wille in der Feldabwehr fehlten bereits zu Beginn des Spiels. Anders zeigten sich die Hausherren aus Hirschaid aufgelegt, die keinen Ball verloren gaben. Zwar hielt sich die SG Teamwork beim Comeback von Libero Johannes Will immer wieder durch gute Einzelaktionen im Spiel, aber das Zusammenspiel schien an diesem Tag in vielen Szenen einfach nicht zu passen.

Nach zwei knappen Sätzen (25:22, 21:25) stand es ausgeglichen 1:1 und die SG Teamwork machte sich noch Hoffnungen im letzten Saisonspiel das Feld als Sieger zu verlassen. In den Sätzen 3 (25:20) und 4 (25:20) zeigte die SG Teamwork allerdings dann besonders in der Annahme eine sehr schlechte Leistung, und auch vom gewohnt variablen Angriffsspiel war nicht viel zu sehen. Zu allem Überfluss musste Jens Aumann, der bis zu diesem Zeitpunkt wieder der Punktegarant der SGler im Angriff war, verletzt das Feld verlassen. Im Gegensatz zu den Hausherren aus Hirschaid, die mit dem konkreten Ziel Klassenerhalt vor Augen besonders in Block und Feldabwehr eine starke Leistung zeigten, konnte Ebersdorf/Coburg an diesem Tag nicht an die Leistungen in der bisherigen Saison anknüpfen.

Der VC 06 Hirschaid siegte erstmals im Duell gegen die SG Teamwork und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen in Folge aus den vergangenen beiden Jahren. Für die Hausherren war der Erfolg extrem wichtig, denn bei einer Niederlage wäre das Team von Trainer Rüdiger Zeh noch auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Kronach und Arzberg gewannen nämlich ebenfalls ihre Spiele. Besonders der 3:0-Sieg der TS Kronach gegen den Tabellenzweiten aus Donaustauf war eine große Überraschung. So muss nun der stärker eingeschätzte CVJM aus Arzberg, der nur mit 3:2 Sätzen gegen Bayreuth II gewann, in die Relegation um den Klassenerhalt, während sich Kronach und Hirschaid über den Klassenverbleib freuen dürfen.



Stimme zum Spiel

Johannes Will (Libero gab Comeback nach Kreuzbandriss im September): "Es war schön, wieder auf dem Feld zu stehen. Ich freue mich, dass unser Trainer mir die Chance gegeben hat. Zwei Sätze lang war ich sehr zufrieden mit meiner Leistung, aber im dritten und vierten Satz sind wir in der Annahme eingebrochen. Trotz der Niederlage freue ich mich auf den Aufstieg in die Bayernliga und hoffe, bald vollständig fit zu sein." ad