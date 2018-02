Die Longhorns bekommen Unterstützung von oben

Vor einem Kurztrip stehen die Regionalliga-Basketballer der TS Herzogenaurach am heutigen Samstag. Beim TTL Bamberg könnten sie ab 19 Uhr einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Oberfranken haben bislang einen Sieg weniger eingefahren als die Longhorns, das Hinspiel aber mit elf Punkten Differenz für sich entschieden. Sollten die Aurachstädter mit noch mehr Vorsprung und dadurch auch den direkten Vergleich gewinnen, wäre TTL vorerst abgehängt.

Damit dieses Szenario eintritt, bekommen die Longhorns Hilfe von ihrem Kooperationspartner, dem Nürnberger BC: Mit Matthew Meredith und Marvin Omuvwie werden zwei Leistungsträger aus der ProA-Mannschaft mitwirken. Sie ersetzen Mike Kaiser, der mit einem Sehnenriss im Sprunggelenk vier bis sechs Wochen ausfällt, und Ben Gahlert, der zu einem renommierten Junioren-Auswahl-Turnier, zu dem Scouts aus allen großen Ligen der Welt kommen, eingeladen worden ist.

Die beiden Nürnberger sollten die TSH individuell auf ein höheres Niveau heben, jedoch wird das Teamplay, welches die Longhorns zuletzt auszeichnete, wohl etwas leiden. Aber die Herzogenauracher haben in dieser Saison schon häufig ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen und werden sich auch dieser Herausforderung stellen.

"Klar ist es eine Umstellung, dass wir ohne Mike und Ben spielen müssen, welche zuletzt zu den absoluten Leistungsträgern gezählt haben. Wir werden unser Spiel gegen Bamberg taktisch reduzieren und noch mehr Wert auf unsere Defensive legen, sodass wir offensiv nicht ganz so viel scoren müssen", sagt TSH-Coach Benedikt Aumeier, dessen Team jüngst gegen den Tabellenführer aus Oberhaching an einem Sieg schnupperte. "Wir wollen gegen Bamberg unbedingt gewinnen und uns damit im Mittelfeld der Tabelle etablieren. Wir sind gut vorbereitet, jetzt liegt es am Willen und an unserer Konzentration, den Gameplan auch erfolgreich umzusetzen."

Doch auch die Bamberger wissen um die Bedeutung des Duells. Ihr Spiel lebt vom Kollektiv. Selbst der starke Individualist und Topscorer Frederik Adriaans (16,8 Punkte pro Partie) ordnet sich der Mannschaft unter. Neben ihm gibt es beim TTL gleich vier Spieler, die mehr als zehn Punkte pro Spiel beisteuern, aber auch die jungen Reservisten übernehmen jederzeit Verantwortung. Wie bei allen Mannschaften aus dem Bamberger Raum ist die Defensive das Prunkstück ihres Spiels. 40 Minuten lang wird über das gesamte Spielfeld Druck ausgeübt, egal ob mit einer Zonenpresse oder einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Diesem Druck muss sich die TSH entziehen. pes