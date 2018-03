Die Lichtenfelser Stadthalle mutierte zum Paradies für Vinylliebhaber

Frank aus Mistelfeld "blättert" intensiv bei den Langspielplatten. Plötzlich fangen seine Augen zu leuchten an. Eine LP aus dem Jahr 1976, "Crazy Water" von Elton John. "Der Sonntag ist gerettet", schmunzelt der 46-Jährige. Die Verkaufsbörse in der Lichtenfelser Stadthalle zog auch heuer wieder Fans an, wenngleich die Resonanz keineswegs berauschend war.

Doch diejenigen, die kamen, fanden eine bunte Vielfalt an Medien aller Art vor. Schier unzählige Musik-CDs und Film-DVDs boten für jedes Alter und jede musikalische oder Film-Geschmacksrichtung, von der Kinder-DVD "Der kleine Eisbär" bis zu Heavy Metal.



Ein zeitlos schöne Ritual

Doch so sehr unsere Gesellschaft von modernen Medien geprägt ist, ist die schon traditionelle Börse in der Stadthalle vor allem bekannt als Dorado für Schallplatten-Fans. Es geht eben nichts über das zeitlos schöne Ritual, einen Evergreen als LP oder Single aufzulegen und sich vom einzigartigen Klang einer abgespielten Schallplatte verzaubern zu lassen. Nicht nur der eingangs erwähnte Besucher gerät da ins Schwärmen. Ulrich Urbas war am Sonntag einer der Händler, die auch eine bunte Vielfalt an Schallplatten zum Verkauf anboten. Die Leidenschaft der Vinylliebhaber kann er zu gut nachvollziehen - er ist schließlich selbst von diesem Fieber infiziert. "Ich habe fünf Schallplattenspieler zuhause. Da können CD-Player und MP3 nicht ansatzweise mithalten", lacht er.

So geht sein Herz auf, als ein Kunde nach Elvisplatten fragt. "Schauen Sie hier, da finden sie bestimmt etwas." "Wahnsinn, Sie haben ja sogar die Lachversion von ,Are you lonesome tonight‘", staunt der Besucher. Hier in der Korbstadt fühlen sich vor allem Musikliebhaber mittleren Alters und Senioren von den Schallplatten angesprochen, so die Erfahrung von Urbas. "In Leipzig dagegen gibt es viel mehr jüngere Vinylfans."

Benny Goodman and his orchestra, Lustiges wie Gottlieb Wendehals und Mike Krüger, der legendäre Johnny Cash oder auch Alice Cooper, der ja vor 20 Jahren sogar leibhaftig in der Lichtenfelser Stadthalle aufgetreten ist - wer das nichts fand, was gemütliche Abende im Wohnzimmersessel versüßt, hatte Tomaten auf den Augen. Und denjenigen, die die bekannte Börse links liegen ließen, weil sie angeblich "etwas Besseres" vorhaben, entging wirklich etwas. Frank freut sich schon tierisch darauf, wenn Elton John bei ihm (auf LP) aufspielt.