Die letzte Hürde zur Vizemeisterschaft ist extrem hoch

Am Wochenende kommt es zum letzten Spieltag der Kegel-Bundesliga. Alle Teams des SKC Victoria Bamberg gehen im heimischen Sportpark Eintracht auf Punktejagd. Dies wird aber alles andere als einfach, da Topteams ihre Visitenkarte abgeben.



Bundesliga 120-Wurf Männer

SKC Victoria Bamberg -

KC Schwabsberg

Nach dem sensationellen Sieg beim Meister in Zerbst haben es die Victoria-Herren am Samstag (13 Uhr) selbst in der Hand, sich mit der Vizemeisterschaft zu belohnen. Doch der Gegner KC Schwabsberg ist NBC-Pokalsieger und steht im Final Four der Champions League. Die Mannschaft des Tabellenfünften ist trotz der bisher nur 16:14 Punkte gespickt mit Topspielern. "Wir haben in Zerbst ein tolles Spiel gemacht und uns damit eine gute Ausgangsposition geschaffen. Jetzt müssen wir noch einmal voll konzentriert an die Sache rangehen", meint Schlussspieler Christian Wilke.



2. Liga Nord/Mitte, Männer

SKC Victoria Bamberg II -

TSV Großbardorf

Zu Gast bei der zweiten Mannschaft ist am Samstag (15.30 Uhr) der Meister TSV Großbardorf mit dem Grabfelder Aushängeschild Christian Helmerich. Für die SKC-Truppe um den Auswärtsschnittbesten Thomas Müller geht es noch um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg hätte man sich aller Abstiegssorgen entledigt.



Bundesliga, Frauen

SKC Victoria Bamberg -

KC Schrezheim

Meister gegen Vizemeister lautet das Duell am letzten Spieltag, wenn am Sonntag (13 Uhr) die Damen des SKC Victoria den KC Schrezheim empfangen. Zum Spiel der beiden besten deutschen Damenmannschaften hat sich auch der DKBC-Präsident Jürgen Franke angekündigt, der direkt im Anschluss an das Spiel die Siegerehrung vornehmen wird. Für die Bamberger Damen ist es der letzte Härtetest vor dem anstehenden Champions-League-Finalturnier am kommenden Wochenende. Daher wird man auf Bamberger Seite sicher dem Team das Vertrauen schenken, welches auch am nächsten Wochenende im Halbfinale gegen Celje an den Start gehen wird. Die Zuschauer dürfen sich am letzten Spieltag definitiv nochmals auf einen Leckerbissen der Bundesliga freuen.



2. Liga Mitte, Frauen

SKC Victoria Bamberg II -

Motor Gispersleben

Mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Eggolsheim hat sich der Gast auf den achten Platz vorgearbeitet, der den Nichtabstieg bedeuten würde. Mit einem Sieg in Bamberg könnte sich Gispersleben am Sonntag (15 Uhr) aller Sorgen entledigen. Doch nach drei Siegen in Serie möchte das Victoria-Team um Laura Lamprecht auch am letzten Spieltag nochmals einen Erfolg einfahren. Damit wäre vielleicht noch der Sprung auf Rang 3 zu schaffen. maha