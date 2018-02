Am Wochenende, 28. und 29. Oktober finden aufgrund von Nationalmannschafts-Lehrgängen keine Punktspiele in der 1. und 2. Handball-Bundesliga statt. Der HSC 2000 Coburg will dieses spielfreie Wochenende optimal nutzen und trifft in einem Testspiel am Freitag, 27. Oktober ab 19.30 Uhr in der HUKArena auf die Nationalmannschaft Lettlands.

Trainer Jan Gorr: "Spiele gegen eine Nationalmannschaft haben natürlich einen besonderen Reiz. Aus diesem Grund freue ich mich, dass das Nationalteam von Girts Lilienfelds bei uns in Coburg zu einem Testspiel vorbei schaut. Sportlich werden wir diese Begegnung nutzen, um die eine oder andere Neuerung in unserem Spielsystem unter Wettkampfbedingungen zu testen. Dazu bietet sich die Spielpause hervorragend an."



Mit Erstliga-Profis am Start

Die lettische Nationalmannschaft feierte ihren größten Erfolg im Jahr 2001 mit dem Gewinn der EHF Challenge Trophy. Im Finale schlugen sie den Nachbarn aus Estland mit 31:22. Mit Aivis Jurdžs vom SC DHfK Leipzig und Evars Klešniks von der HSG Wetzlar zählen auch zwei Erstliga-Profis Kader der Nationalmannschaft. Der Leipziger Aivis Jurdžs wurde im Jahr 2013 zum lettischen Handballer des Jahres gewählt. Evars Klešniks gehört mit mehr als 100 Länderspielen zu den erfahrensten Akteuren in seinem Team.



Der Lette in Coburg

Auch der HSC 2000 Coburg hat mit Girts Lilienfelds einen lettischen Nationalspieler in seinen Reihen. Der Bundesliga-Spieler steht seit 2015 beim HSC unter Vertrag. Zuvor hatte er beim Zweitligisten ThSV Eisenach und in seinem Heimatland beim ASK Riga gespielt. Lilienfelds hat bereits 78 Länderspieler für die lettische Nationalmannschaft bestritten.

Beim Testspiel am 27. Oktober kann der Rückraumspieler wegen einer andauernden Schulterverletzung nicht auf der Platte stehen, freut sich aber dennoch auf das Duell gegen seine Landsleute: "Es ist etwas Besonderes für mich, mit meinem Verein gegen mein Heimatland zu spielen. Ich freue mich schon sehr, meine Kumpels aus Lettland zu sehen". jwa