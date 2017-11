Die Lebenshilfe lädt ein

Im Rahmen des Umzuges in den Schützengraben 7 in Herzogenaurach öffnet die Einrichtung "Lebensraum" der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt heute von 9 bis 14 Uhr ihre Türen und präsentiert ihre Arbeit und ihre neuen Räumlichkeiten.

Der "Lebensraum" bietet laut einer Mitteilung der Lebenshilfe mit dem ambulant unterstützten Wohnen, der Tagesstätte und der Arbeitstherapie Unterstützung für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Alle Interessierten sind eingeladen, sich bei einer Führung durch das neue Gebäude die Angebote anzusehen. Bei kleinen Mitmach- und Bastelaktionen bekommt man zudem einen Einblick in die alltägliche Arbeit und die angenehme Atmosphäre.



Beratung in Krisensituationen

Ziel der Angebote ist es laut Lebenshilfe, das Selbstwertgefühl von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu stärken, durch einen geregelten Tagesablauf das psychische Befinden zu stabilisieren und die soziale Isolation zu vermeiden. Neben Werk- und Gartenarbeiten in der Arbeitstherapie und Freizeitangeboten in der Tagesstätte bietet der "Lebensraum " auch Wohnungen an und unterstützt Klienten beratend in Krisensituationen. red