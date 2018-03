Die Kostenfreiheit des Schulwegs beantragen

red



Bald beginnen die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2018/19 an den Gymnasien, Real- und Wirtschaftsschulen. Die Anträge für die Schulanmeldung und auf Kostenfreiheit des Schulwegs an eine weiterführende Schule können online auf der Internetseite des Landkreises Haßberge unter www.hassberge.de gestellt werden, informiert das Landratsamt.Die Vorteile für alle Beteiligten liegen auf der Hand: Die notwendigen Angaben können bequem am PC zu Hause eingegeben werden, das zeitaufwendige Ausfüllen vor Ort im Sekretariat der Schule entfällt. Die Wartezeit bei der Anmeldung verkürzt sich erheblich, da die Schule alle Daten, die benötigt werden, komplett erhält und keine Unterlagen vergessen werden. Die Dateneingabe ist mit einer SSL-Verschlüsselung gesichert; dieser Service des Landratsamtes ist für Antragsteller kostenlos.Der Link zum Beförderungsantrag ist zu finden auf der Internetseite des Landkreises Haßberge unter www.hassberge.de , rechts "Beförderungsantrag online". Das Programm führt durch das Formular und bietet Unterstützung bei den Eingaben. Am Schluss einfach Seiten ausdrucken, unterschreiben und die Anmeldebogen mit dem Erfassungsbogen, gegebenenfalls mit weiteren Unterlagen, bei der Anmeldung an der neuen Schule abgeben. Die Schule bestätigt die Angaben und leitet den Erfassungsbogen an das Landratsamt Haßberge weiter. Der Fahrschein für das Schuljahr liegt nach Prüfung der Berechtigung für das Kind am Schuljahresanfang in der Schule zur Abholung bereit.Aus verwaltungstechnischen Gründen ist das Ausfüllen im Onlineverfahren zwingend notwendig. Weitere Informationen sind unter www.hassberge.de/418.html zu finden. Das Team des Landratsamtes Haßberge steht für Fragen zur Kostenfreiheit des Schulwegs zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Karin Graf, Telefonnummer 09521/27289.