Die Kleintierzüchter stellen aus

Der Kleintierzuchtverein Großwalbur ist der diesjährige Ausrichter der Gruppenschau, zu der die Vereine Heldritt und Meeder gehören. Ab dem kommenden Jahr schließt sich der KTZV Beuerfeld der Ausstellung an. Der Gruppenschau ist die Sonderschau der fränkischen Farbentauben angeschlossen. Als Ausstellungsleiter fungiert Rainer Hetz. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Bernd Höfer übernommen, der die Schau am Samstag, 11. November, um 18 Uhr eröffnet. Am Sonntag, 12. November, ist die Ausstellung ab 10 Uhr geöffnet. Für Speisen und Getränke sorgen die Züchterfrauen.

kagü/Foto: Johanna Blum