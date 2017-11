Die Kinder und die Natur profitieren

Der Kindergarten Sankt Sebastian Prölsdorf erhielt aus der Hand von Christian Barth, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, die Auszeichnung "ÖkoKids-Kindertagesein-Richtung Nachhaltigigkeit".

Die Einrichtung hatte das Projekt "Erde - Wie sie entsteht und was in ihr lebt" zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit umgesetzt und dokumentiert. Eine Jury aus Vertretern des Umweltministeriums, des Sozialministeriums und des Landesbundes für Vogelschutz verlieh die Auszeichnung an den Kindergarten, wie die Kindertagesstätte in der Gemeinde Rauhenebrach jetzt mitteilte. Die Kindergartenleiterin Nina Ganter nahm die Urkunde entgegen.

Der Kindergarten beschäftigte sich intensiv mit dem Bau eines Komposters (mit Sichtfenster), Tieren und Pflanzen in der Erde. Die Kinder bestimmten die Projektentwicklung und arbeiteten mit Begeisterung daran. Dabei erwarben sie spielerisch viele Schlüsselkompetenzen und Werte, die weit über das Projekt hinaus wichtig sind, wie zum Beispiel Verantwortung, vorausschauendes Denken sowie achtsamer Umgang und Sozialkompetenz. red