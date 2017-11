Die Kinder und der gute Hirte

Die ökumenischen Kinderbibeltage der Pfarrei Marienweiher und der evangelischen Kirchengemeinde Mannsflur hatten diesmal den Psalm 23 "Der Herr ist mein Hirte" als Motto. Der gute Hirte Pastorius (Georg Schramm) zeigte an den beiden Tagen, was einen guten Hirten so auszeichnet. Dabei wurde durch kleine Theaterstücke den Kindern das Thema auch spielerisch näher gebracht. Pfarrer Pater Adrian und Pater Silvester begleiteten das Kibiwo-Team und führten durch das Programm.

Allmählich wurde auch deutlich, dass mit dem guten Hirten Gott gemeint ist, der sich um die Menschen, wie der Hirte um seine Schafe kümmert. Jeder Mensch ist ihm wichtig, für jeden Einzelnen sorgt er und steht ihm bei. So trafen die Hirten auch König David auf dem Feld, der ihnen von seiner Zeit als Hirte erzählte und sie zum Abschluss zu einem großen Festmahl in seinen Palast einlud.

Nach den einzelnen Vorstellungen teilten sich die Kinder in vier Altersgruppen auf. Bastelarbeiten wie Psalmrollen, Schäfchen und Schriften-Puzzle gehörten ebenso dazu, wie ein passender Imbiss. Im vierten Teil der Bibeltage bereiteten die Kinder dann den Abschlussgottesdienst vor, bei dem sie die erlernten Lieder "Ich bin kein Schaf, das sag ich Dir" und "Seine Liebe endet nie" ihren Eltern mit großer Begeisterung vortrugen. red