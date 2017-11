Die Kinder genossen ihren freien Tag

Beinahe hätten die Kinder beim Mitarbeiterkindertag bei der Feuerwehr noch einen Einsatz miterleben können. Die Feuerwehr wurde nämlich am Nachmittag zu einem Brand in der Straße Am Ölberg gerufen (siehe oben).

Der Mitarbeiterkindertag der AOK, SÜC, Hochschule Coburg, Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Arbeitsagentur, Stadt Coburg und des Jobcenters, Partner im Bündnis "Coburg - Die Familienstadt", ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil am schulfreien Buß- und Bettag geworden. Die sieben Firmen unterstützten wie in den Vorjahren ihre Beschäftigten bei der Kinderbetreuung am Mittwoch und nahmen den berufstätigen Eltern die Sorge, wo ihre Sprösslinge an diesem Tag betreut werden. Denn der Buß- und Bettag ist schulfrei, während Berufstätige arbeiten müssen.Auch viele Kindertagesstätten haben geschlossen. An die 70 Jungen und Mädchen erlebten in der Jugendeinrichtung CoJe, bei der Polizeiinspektion Coburg und bei der Feuerwehr einen erlebnisreichen Tag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnten sich die Kinder beim Staffellauf, Tanz, Kickern, Tischtennis, Malen, Basteln und Lesen austoben oder entspannen. "Der Kindermitbringtag hilft unseren Mitarbeitern, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen", sagte Stephan Preisz von der AOK. Dieser Tag sei auch ein Teil der Zertifizierung zum familienfreundlichen Unternehmen. des