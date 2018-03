Die Jakob-Kaiser-Realschule stellt sich vor

Am vergangenen Mittwoch begrüßte die Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg zahlreiche interessierte Viertklässler und deren Eltern zu einem Informationsabend. Mehr als 130 Schüler der umliegenden Grundschulen und ihre Eltern nutzten die Möglichkeit, das Schulhaus und die Lehrkräfte der Realschule näher kennenzulernen. Die Entscheidung über den Übertritt in eine neue Schulform steht bald an, und so suchten wieder zahlreiche Familien die Schule auf, um sich eingehend über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten, die unterschiedlichen Fächer und Lehrer zu informieren.

Den Abend eröffneten die Tanzgruppen der 5. Klassen mit einer schwungvollen Tanzshow. Anschließend begrüßte Schulleiter Christian Buchner alle Anwesenden und schickte sogleich die Tutoren der Realschule mit den Viertklässlern auf einen ereignisreichen Rundgang durchs Schulhaus. Dabei konnten die Kinder unter anderem in der Schulküche leckere Brotaufstriche kosten, im Biologiesaal mikroskopieren, in Chemie Münzen vergolden oder im Kunstraum tolle Lesezeichen basteln. Den Eltern wurden zeitgleich durch den Beratungslehrer Stefan Eideloth die unterschiedlichen Bausteine der Jakob-Kaiser-Realschule nähergebracht. Zu diesen Bausteinen zählen so unterschiedliche Dinge wie die Kennenlerntage auf dem Volkersberg, der Förder- und Ergänzungsunterricht, das Konzept "Erwachsen werden", die Offene Ganztagsschule oder die Leselounge mit den Lesescouts.

Eine Besonderheit stellt die von Carolin Becker geleitete Theaterklasse dar, die die Möglichkeit bietet, Selbst- und Sozialkompetenz im Rahmen eines eigenen Theaterprojekts zu erlernen. Danach hatten auch die Eltern Gelegenheit, die 17 Stationen des Schulhausparcours zu besuchen. red