Die Heubacher bleiben vorn voll dabei

Mit dem 3:0 gegen den TSV Scherneck II (9.) sind die Fußballer des SV Heubach (2.) in der A-Klasse Coburg 3 im Zweikampf um den Titel mit der SpVgg Dietersdorf (4:1 in Neuses) voll auf Augenhöhe geblieben. Nicht bespielbar waren die Plätze in Obersiemau und Frickendorf.



A-Klasse Coburg 3

SV Heubach -

TSV Scherneck II 3:0

Tore: Holzwarth, Didate, Schorn



A-Klasse 4 Coburg 4

In der A-Klasse Coburg 4 spielte der Tabellendritte TSV Pfarrweisach II 1:1 gegen die TSG Niederfüllbach II (10.). Der SV Heilgersdorf II (4.) bezwang den SC Jura Arnstein II (12.) mit 4:1. 1:1 spielte auch der TSVVfB Krecktal II (5.) in seinem Auswärtsspiel bei der SpVgg Ahorn II (11.).

TSV Pfarrweisach II -

TSG Niederfüllbach II 1:1

Tore: 0:1 Stammberger (32.), 1:1 Stöhr (50.)

SV Heilgersdorf II -

SC Jura Arnstein II 4:1

Tore: 1:0 Schütz (17., Eigentor), 2:0 Endres (31.), 2:1 Ruppenstein (34.), 3:1 Bock (50.), 4:1 Treiber (88.)

SpVgg Ahorn II -

TSVfB Krecktal II 1:1

Tore: 1:0 Rothaug (41.), 1:1 Hopf (60.) di