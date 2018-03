Die Hertha ist schuldenfrei

Bei der Hauptversammlung des SC Hertha Aisch ging Vorsitzende Uta Möller umfassend auf die Situation des Vereins mit seinen zur Zeit 386 Mitgliedern, davon 57 Kinder und Jugendliche, ein. Demnach ist der SC mittlerweile schuldenfrei, nachdem die bestehenden Darlehen im vergangenen Jahr getilgt werden konnten.

Zur Zeit habe man nur eine Seniorenmannschaft im Spielbetrieb, die in der B-Klasse spielt - was sich natürlich auch an den Zuschauerzahlen bemerkbar macht. Möller: "Es wäre schön, wenn sonntags wieder mehr Zuschauer am Sportgelände dem Spiel unserer Mannschaft zuschauen würden."

Die AH-Spielgemeinschaft mit der DJK Adelsdorf funktioniere sehr gut. Und Jugendleiter Markus Gall sei es zu verdanken, dass im Kinder- und Jugendbereich wieder Leben herrsche. Ohne Spielgemeinschaften aber gehe es nicht mehr.

Sehr aktiv sind Möller zufolge auch die Damen- und die Männergymnastik, die Tennisabteilung und die Theatergruppe, die mittlerweile über eine neue Bühne verfügt. Deren Stück "Tante Rosel's Lottoschein" kam bei den Zuschauern jedenfalls sehr gut an. Gut besucht waren demnach auch die Sportlerkerwa und das Johannisfeuer. Im August schließlich fuhr man zum Konzert von Andres Gabalier nach Schladming.

Dann kam, so die Vorsitzende, ein kurzer Fasching, in dem das Männerballett unter neuer Leitung zuerst in Adelsdorf auf der Jubiläumsprunksitzung glänzte und dann auf dem gemeinsamen Faschingsball der Hertha und der Pfarrei. Auch der Kinderfasching war für die Kids wieder ein Erlebnis. Nach dem Trubel war Erholung angesagt in Südtirol beim Skifahren, wobei auch der Wettergott mitspielte.

Möller: "Dass das alles funktioniert, haben wir unserem Vergnügungsausschuss um Oliver Geyer zu verdanken." Aber es brauche auch helfende Hände. Die Vorsitzende forderte die Mitglieder auf, sich einzubringen, sei es in den Abteilungen oder in der Wirtschaft, wo Helfer für Theke, Küche oder zum Bedienen gebraucht werden. red