"Die heitere Königin" - Orgelmusik in Heldritt

Eine Meisterin ihres Fachs gastiert am Sonntag, 11. Februar, um 17 Uhr in der Heldritter Nikolauskirche: die Konzertorganistin und Musikwissenschaftlerin Angelika Tasler. Ihr Konzert ist in einen speziellen Konzertgottesdienst am "Faschings-Sonntag" eingebunden. In Heldritt stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Louis James Alfred Lefébure-Wély, Percy Elliot, Scott Joplin, Kurt Noack auf dem Programm. Eingeladen sind alle Musikfreunde und alle, die sich in dieser besonderen Zeit des Jahres ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis mit der erweiterten Holland-Orgel in Heldritt gönnen möchten. Der Eintritt ist nach Angaben des Veranstalters frei. red