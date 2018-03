Die heilsame Kraft des Frankenwaldes

Am Karfreitag, 30. März, zeigt Shinrin Yoku in Steinwiesen das "Bad in der heilsamen Atmosphäre des Waldes". Es ist ein achtsamer Spaziergang, der Stress abbaut und Immunsystem wie körpereigene Regenerationsprozesse auf Touren bringt, heißt es in der Anündigung der Veranstaltung. Entspannungstrainer und Naturcoach Holger Schramm führt auf stille Pfade und lässt mit kleinen Übungen wieder aufatmen. Die Tour entspannt und entschleunigt und ist für Teilnehmer jedes Alters geeignet. Los geht es um 9 Uhr am Tourismushaus. Geeignetes Schuhwerk und ausreichend Getränke sind mitzubringen.Weitere Infos gibt es beim Tourismusverband Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/1538. red