Die "Hawks" geben richtige Antwort auf die erste Saison-Niederlage

Dass er nicht als "unbesiegbarer Überflieger" durch die Vorrunde der Eishockey-Landesliga marschieren würde, war beim ESC Haßfurt allen klar. Und so verloren die Haßfurter "Hawks" am Freitagabend beim 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) gegen den ERSC Amberg nicht nur ihre erste Partie überhaupt, sondern vorübergehend auch die Tabellenführung. Dank eines 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)-Pflichterfolges bei Schlusslicht EHC Straubing nur 25 Stunden später setzten sich die Kreisstädter dann aber wieder an die Spitze. "Im Endeffekt zwei Punkte verschenkt, wozu mehrere Gegner beitragen haben", zog Trainer Martin Reichert deshalb ein durchwachsenes Fazit.

Gegen Amberg verlief der Abend für die "Hawks" gleich doppelt schmerzhaft: Bei der "sicher korrekten", aber "vielleicht um ein, zwei Tore zu hohen" (Reichert) Niederlage verloren die Haßfurter auch zwei Spieler. Das Schiedsrichtergespann Marius Voigt und Philipp Graf schickte sowohl Max Hildenbrand (29.) als auch Michal Babkovic (37.) nach - so zumindest sahen es die beiden Unparteiischen im Gegensatz zu vielen weiteren Augenzeugen - einem Stockschlag beziehungsweise Stockendenstoß mit Spieldauerdisziplinarstrafen vorzeitig in die Kabine.

Vor allem Max Hildenbrand war außer sich. "Ich habe doch gar nichts gemacht", wunderte sich der Verteidiger. Dass auch der auch aus Sicht vieler Zuschauer "ganz normale Check" von Babkovic mit einer vorzeitigen Hinausstellung geahndet wurde, trug nicht zu einer Entspannung der ohnehin angeheizten Stimmung bei.

Doch zu der Heimniederlage kam es auch, weil die "Hawks" über weite Strecken pomadig und ideenlos wirkten. "Wir haben irgendwie nicht ins Spiel gefunden, waren wie gehemmt", sagte Reichert. Im Gegensatz dazu die "Wild Lions", die nach 22 Minuten durch Treffer von Florian Bartels (16.) und Dan Heilmann (22.) mit 2:0 in Führung lagen. "Dann haben wir endlich Gas gegeben, bevor uns die zwei Spieldauerdisziplinarstrafen wieder aus dem Spiel genommen haben", sagte der ESC-Trainer. Nach dem umjubelten 1:2-Anschlusstreffer von Jakub Sramek (28.) folgten die Hinausstellungen und somit zwei fünfminütige Unterzahlsituationen. Eine davon nutzte Schreier, um auf 1:3 zu erhöhen (38.). Aufgeben kam bei den "Hawks" dennoch nicht in Frage. Doch David Franek (40.) und Michael Breyer (42.) nutzten ihre Alleingänge nicht. Der Anschluss gelang erst Jakub Sramek (54.). Der Traum von einem "Happy-End" zerplatzte aber letztlich 56 Sekunden später: Felix Köbele verwandelte nach einem Alleingang freistehend vor "Hawks"-Schlussmann Martin Hildenbrand zum 2:4 (55.). Dass Dan Heilmann zwei Minuten später noch auf 2:5 erhöhte (57.), spielte keine Rolle mehr. "Wir haben heute im Spiel viele falsche Entscheidungen getroffen, und mit den dazugehörigen Strafen war nicht mehr möglich", bilanzierte Martin Reichert.



Ein harter Kampf

In Straubing mussten sich die "Hawks" aufgrund der Sperren von Max Hildenbrand und Michal Babkovic sowie des beruflich und krankheitsbedingten Fehlens von Kilian Hümmer, Galip Hacker und Lucas-Andreas Thebus die Punkte hart erarbeiten. "Wir haben gewonnen", umschrieb Martin Reichert das "recht schwierige" Geschehen am legendären "Pulverturm", der dank der knapp 80 mitgereisten Haßfurter Schlachtenbummler unter den offiziell 110 Zuschauern fest in unterfränkischer Hand war. "Wir hatten zu Beginn zu viele eigene Fehler und einige unnötige Strafen", sagte Reichert. Er freute sich aber über den versöhnlichen Ausgang des schwierigen Wochenendes.

Jakub Sramek und David Franek hatten mit vier Treffern maßgeblich Anteil am Erfolg. Während Franek seine Mannschaft in der 4. Spielminute in Führung brachte, schraubte Sramek seine persönliche Wochenendbilanz mit dem 1:1 (10.), 2:4 (35.) und dem Endstand zum 3:5 (55.) auf fünf Treffer in die Höhe. Seine Torpremiere feierte der junge Manuel Kurz beim zwischenzeitlichen 2:3 (41.).

Erst am kommenden Sonntag bestreitet der alte und neue Spitzenreiter der Landesliga Gruppe 1 seine nächste und einzige Wochenendpartie. Um 18 Uhr geht es zum ESV Burgau.

ESC Haßfurt (gegen Amberg): Mart. Hildenbrand, Schwab - Stahl, Max Hildenbrand, Marc. Hildenbrand, Hacker, Marx - Kurz, Kinereisch, Lang, Babkovic, Franek, Sramek, Hümmer, Dietrich, Breyer, Vollert / SR: Voigt, Graf / Zuschauer: 432 / Tore für Haßfurt: 1:2 (28.) Sramek (Franek, Babkovic), 2:3 (54.) Sramek (Marco Hildenbrand, Franek) / Strafzeiten: Haßfurt 14 plus jeweils Spieldauerdisziplinarstrafen gegen Max Hildenbrand und Babkovic / Amberg 24 plus Disziplinarstrafe gegen Hampl

ESC Haßfurt (in Straubing): Mart. Hildenbrand - Stahl, Marc. Hildenbrand, Marx - Kurz, Kinereisch, Lang, Franek, Sramek, Dietrich, Breyer, Vollert / SR: Jürgens, Römer / Zuschauer: 110 (80 aus Haßfurt) / Tore für Haßfurt: 0:1 (4.) Franek (Vollert), 1:2 (10.) Sramek (Franek), 2:3 (31.) Kurz (Sramek), 2:4 (35.) Sramek (Franek), 3:5 (55.) Sramek / Strafzeiten: Straubing 20 / Haßfurt 20 plus Disziplinarstrafe gegen Dietrich