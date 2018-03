"Die große Welt der Kleinen" lautet der Titel einer Ausstellung, die derzeit im Deutschen Zinnfigurenmuseum auf der Plassenburg zu sehen ist. Gezeigt werden Überraschungsei- und weitere Spielzeugfiguren aus vier Jahrzehnten. Es gibt wohl kaum einen, der sie nicht kennt, und angeblich verbergen sie sich in jedem siebten Ei. Ob Schlumpf, Schildkröte, Krokodil, das berühmte Hippo oder "Herr der Ringe" - die kleinen Plastikfiguren finden sich in fast jedem Kinderzimmer.



Gesammelte Schätze

Doch die Überraschungsei-Figuren sind nicht nur bei Kindern beliebt. Auch viele Sammler haben sie für sich entdeckt. Und einer von ihnen, Karl-Heinz Lauterbach aus Kulmbach, zeigt jetzt seine gesammelten Schätze in einer Ausstellung im Zinnfigurenmuseum.

Karl-Heinz Lauterbach hat eine der wohl größten Sammlungen an Überraschungseier- und anderen Spielzeugfiguren in ganz Bayern. Die Ausstellung zeigt mit über 2000 Figuren und Miniaturspielzeug einen Querschnitt seiner Sammlerleidenschaft. Dazu Oberbürgermeister Henry Schramm: "Die Verbindung zum Zinnfigurenmuseum ist nicht zufällig. Zinnfiguren waren ursprünglich Spielzeugfiguren für Kinder, erst später erfolgte der Wandel zur kulturhistorischen Figur."

Seit über 40 Jahren gibt es das Überraschungsei und damit auch die kleinen Plastikfigürchen. Die Idee dazu hatte der italienische Schokoladenfabrikant Michele Ferrero. Mit der Idee, durch Beigaben den Verkauf eines Produkts zu fördern, hat Ferrero das Ei freilich nicht alleine erfunden. Viele Firmen haben nachgezogen, die Ausstellung zeigt eine Auswahl davon.

Ein weiterer Schwerpunkt der Exposition sind Spielzeugfiguren, die als kleine Zugabe in jedem "Happy Meal" der Schnellrestaurantkette McDonald's angeboten werden.

Die Ausstellung auf der Burg dürfte eine der wenigen in Deutschland sein, die die Entwicklung dieser Figuren zeigt. Viele bekannte Figuren aus Disney-Filmen sind dabei, zum Beispiel Tarzan, Arielle, die Meerjungfrau oder die Tiere aus dem Dschungelbuch. Abgerundet wird die Schau durch "He-Man and Masters of the Universe", einer Action-Serie, die in den 1980er Jahren weltweit von Mattel vertrieben wurde.



Morgen geht's los

Die Sonderausstellung wird im Rahmen des Osterhasen-Tags am morgigen Mittwoch eröffnet. Ab 11 Uhr wird der Leihgeber Karl Heinz Lauterbach die Fragen von interessierten Besuchern beantworten. Natürlich gibt es für die Kinder auch zahlreiche Figuren zum Spielen.

Die Ausstellung ist bis 30. September zu sehen und kann während der regulären Öffnungszeiten (10 bis 16 Uhr, ab 1. April 9 bis 18 Uhr) im zweiten Stock des Zinnfigurenmuseums besichtigt werden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Die Zufahrt zur Burg ist noch bis zum 31. März möglich, danach steht der Buspendelverkehr vom Zentralparkplatz zur Verfügung. red