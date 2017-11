"Die große Südtiroler Weihnacht" stimmt auf das Fest ein

Die beliebte Weihnachtstournee mit Südtiroler Künstlern wie Die Ladiner, Kastelruther Männerquartett und Nicol Stuffer führt quer durch Deutschland. Dieses einzigartige und abwechslungsreiche Klangerlebnis garantiert einen unvergesslichen, besinnlichen Abend am Samstag, 9. Dezember, in Judenbach im Kultursaal 100.



Unverwechselbar und eingängig

Seit ihrem sensationellen Grand-Prix-Sieg "Beuge dich vor grauem Haar" sind die Ladiner längst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zählen zu dem Besten, was die Volksmusik zu bieten hat. Ihre unverwechselbaren Stimmen und eingängigen Melodien haben sie zu sämtlichen großen Musiksendungen im In- und Ausland geführt. Sie singen von der imposanten Bergwelt Südtirols, ihrer unvergleichlich schönen Heimat und über berührende Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist womöglich das Erfolgsgeheimnis der Ladiner. Den beiden nimmt man ab, was sie singen, denn ihre Art, aufrecht zu leben und zu wirken, spiegelt sich in all ihren Titeln wider, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.



Hingabe und Ehrlichkeit

Ein unvergleichliches Klangerlebnis bietet das Kastelruther Männerquartett. Man hört an der Hingabe des Gesangs und der Ehrlichkeit der Lieder, dass religiöse Titel den Musikern Freude und Bestimmung zugleich sind. Die vier Musiker arbeiten schon seit längerer Zeit Seite an Seite mit ihrem Freund und Musikbegleiter Oswald Sattler, der als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht hat, was man nur erreichen kann.

"Musik ist meine Leidenschaft", schwärmt Nicol Stuffer. Bereits im zarten Alter von sieben Jahren begann sie mit dem Geigenunterricht. Sie sang, gemeinsam mit den Ladinern (Joakin ist ihr Vater), bei Florian Silbereisen den Titel "Erzähl mir deine Träume". Das neue Schlager-Album "Wenn Herzen sich berühren" beinhaltet auch drei Duett-Titel mit den Ladinern. Einlass in den Kultursaal 100 in Judenbach am Samstag, 9. Dezember, ist um 14 Uhr. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es zu 39,90 Euro im Vorverkauf bei der Gemeinde Judenbach, Bellershöhe 1, Telefon 03675/423813, sowie unter der Hotline 01806/994407 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red