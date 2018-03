Die Gemeinde zieht um

Neue Wege geht die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Herzogenaurach: Ab Ostern feiert sie ihre sonntäglichen Gottesdienste im Vereinshaus statt im Gemeindezentrum an der Langenzenner Straße. Der Grund: die dortigen Räumlichkeiten sind zu klein geworden.Vor allem seit Anfang dieses Jahres sei die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig angestiegen, so Pastor Timm Sautter. "Die Gemeinde scheint eine gute Richtung eingeschlagen zu haben. Wir sehen bei uns häufig neue Gesichter, auch öfters Jugendliche." Der Gemeindeleitung sei in den letzten Monaten klar geworden, dass ein zu kleiner Saal einem Wachstum im Weg stehe. Ein weiteres Problem: Das Gemeindezentrum ist nicht behindertengerecht."Wir sind sehr froh, mit dem Vereinshaus eine so ideale Lösung gefunden zu haben", sagt Sautter. Es sei in der Stadt bekannt, verfüge über genug Parkplätze und habe eine gute Akustik.Der erste Gottesdienst dort findet am Ostersonntag, 1. April, um 10.30 Uhr statt. "Alle Gäste sind herzlich willkommen!", betont der Pastor.Weitere regelmäßige Veranstaltungen der FeG sind u. a. die Frauenabend, das interkulturelle "meet.greet.eat" und das "Café Farbklecks" für Kinder im Grundschulalter.Informationen gibt es bei Pastor Timm Sautter unter der Rufnummer 09132/5757 oder im Internet unter herzogenaurach.feg.de . red