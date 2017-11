Die Gaustadter halten ihre Platzierungen

Am zweiten Spieltag der Radball-Bayernliga haben die zwei Mannschaften des RKB Solidarität Bamberg-Gaustadt ihre Plätze in der Tabelle gehalten. Die erste Gaustadter Garnitur mit Marcel Fuchs und Lukas Alt musste sich zunächst der haushoch überlegenen Mannschaft von Kissing II mit 1:7 geschlagen geben.

Gegen Kissing III wurde mit 5:1 und gegen Ismaning mit 6:3 gewonnen. Damit war der fünfte Tabellenplatz verteidigt.

Die zweite Gaustadter Vertretung mit Jürgen Friedrich und Thomas Russ verlor gegen Kissing III klar mit 1:6. Gegen Kissing II folgte ein 0:3. Im letzten Spiel verbuchten die Routiniers der Soli Gaustadt einen knappen 3:2-Sieg über Ismaning. Gaustadt II bleibt nach dem zweiten Spieltag Ranglistenzehnter. Tabellenführer ist Kissing II vor Kissing III.



Gaustadt III ist Tabellenführer

Der RKB Solidarität Bamberg-Gaustadt III mit Marko Fichna und Steffen Alt hat in Kulmbach am ersten Spieltag der Radball-Landesliga Nord die Tabellenführung übernommen. Gegen Gaustadt IV (Alexander Fleißner/Sebastian Fichna) hieß es standesgemäß 8:3. Auch gegen den Aufsteiger Soli Eisenbühl hatte Gaustadt III mit 5:2 keine Mühe. Der RVC Burgkunstadt II wurde ebenfalls klar mit 7:3 besiegt. Gegen den RVC Burgkunstadt III gab es eine vermeidbare 1:3-Niederlage.

Der RKB Solidarität Bamberg-Gaustadt IV mit Alexander Fleißner und Sebastian Fichna legten ebenfalls einen guten Saisonstart hin. Nach dem 3:8 gegen Gaustadt III setzte es gegen Eisenbühl eine 4:6-Niederlage. Burgkunstadt II wurde mit 4:3 und Burgkunstadt III ebenso knapp mit 6:5 besiegt. Die Gaustadter Alexander Fleißner und Sebastian Fichna liegen nach ihrem Aufstieg mit sechs Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Landesliga Nord. rf