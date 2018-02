Die führenden Mannschaften sind zu Gast

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (5.) treffen am morgigen Samstag (19 Uhr) in der Hans-Jung-Halle auf die Bundesligareserve der Gotha Rockets (2.). Vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht das junge Team des TTL Basketball Bamberg (12.). Mit dem TSV Oberhaching erwarten die Bamberger am Sonntag (15 Uhr) in der Graf-Stauffenberg-Halle den Tabellenführer.

TTL Basketball Bamberg -

TSV Oberhaching Tropics

Die Oberbayern spielen mit bislang 16 Siegen und drei Niederlagen eine hervorragende Saison und streiten sich mit dem punktgleichen Team aus Gotha um die Tabellenführung. Für den Aufsteiger Bamberg verläuft die Saison dagegen holprig. Nach dem 73:83 im Abstiegskampf gegen Herzogenaurach steht der TTL mit dem Rücken zur Wand. Die verletzungsbedingten Ausfälle von David Schmitt und Frerik Adriaans schmerzen. Beim 60:82 jüngst in Leitershofen haben die Jungs von Coach Rainer Wolfschmitt über weite Strecken eine sehr ansprechende Leistung gezeigt. Dass man ausgerechnet gegen den Spitzenreiter das Ruder herumreißen kann, erwartet niemand. Allerdings will sich der TTL weiter stabilisieren und auch ohne die Langzeitverletzten einen großen Kampf bieten. Die Oberhachinger sind ein sehr erfahrenes Team, das gleich fünf Spieler aufbieten kann, die regelmäßig zweistellig punkten. Allen voran der aus Bamberg stammende Peter Zeis, der in dieser Saison zu den Oberbayern stieß.

TSV Tröster Breitengüßbach -

Gotha Rockets II

Eine Woche nach dem lockeren 123:80 beim Schlusslicht in Zwickau geht es gegen den Meister der 2. Regionalliga der vergangenen Saison. Die Gotha-"Zweite" ist punktgleich mit dem Spitzenreiter Oberhaching, hat sechs Punkte mehr als der TSV, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Wenn die Güßbacher nochmals voll in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen möchten, dann muss am Samstag ein Sieg her. Dass das alles andere als einfach wird, zeigt das Hinspielergebnis. Anfang November unterlag die Mannschaft des Trainerduos Ulf Schabacker und Johannes Laub in Gotha mit 62:73, da sie nach der Pause nur 24 Punkte erzielte. Den Rockets spielt die Länderspielpause voll in die Karten, weil alle U23-Spieler der Thüringer in der zweiten Mannschaft auflaufen könnten. Die Breitengüßbacher gehen davon aus, dass Center Filip Stanic, Flügelspieler Jan-Niklas Wimberg, Guard Ferdinand Zylka und die ehemaligen Güßbacher David Taylor und Dino Dizdarevic zum Einsatz kommen, die Nationalspieler Andi Obst und Kristian Kullamäe nicht. Die Abwehr der Güßbacher kann sich auf harte Duelle einstellen. Auch den Amerikaner Franklin gilt es, im Auge zu haben. Er ist mit 16 Punkten, zwölf Rebounds, fünf Assists, zwei Ballgewinnen und einem Block durchschnittlich der effizienteste Spieler der Thüringer. Brisanz bringt auch das Duell an der Seitenlinie mit, wenn Coach Schabacker auf seinen langjährigen Co-Trainer Florian Gut trifft. fd/kl