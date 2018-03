Die Friedensstandarte steht jetzt in Teuschnitz

Die Friedensstandarte von Neuengrün ist in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Teuschnitz angekommen. Die Ministranten und Kommunionkinder nahmen sie zusammen mit Dekan Detlef Pötzl in Empfang.

Die Standarte wandert in diesem Jahr durch die einzelnen Pfarreien des Dekanats Teuschnitz und ermutigt dazu, für den Frieden in der Welt zu beten.



Von Gemeinde zu Gemeinde

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Kriegsheimkehrer beschlossen, aus Dankbarkeit für ihre Rückkehr jährlich eine Wallfahrt nach Neuengrün durchzuführen. Im Jahr 1946 fand die erste Heimkehrerwallfahrt statt. Bereits 1949 wurde die erste Friedensstandarte geweiht. Zur 50. Friedenswallfahrt wurde eine neue Standarte angeschafft, die vom Bildhauer Heinrich Schreiber entworfen wurde. Sie wurde 1999 in Rom von Papst Johannes Paul II. gesegnet.

Der Heilige Vater bat damals den Dekanatsratsvorsitzenden Heinz Hausmann, weiterhin für den Frieden in der Welt zu beten und die Wallfahrt durchzuführen. Seit sieben Jahrzehnten wandert die Friedensstandarte von Gemeinde zu Gemeinde. Bei der Übergabe wird versichert, dass alle Monate eine Friedensgebetsstunde abgehalten wird. Inzwischen fanden über 750 Betstunden statt.



Friede ist nicht selbstverständlich

"Für den Frieden zu beten ist immer aktuell. Im Blick auf die Krisenherde unserer Zeit und angesichts der Herausforderungen der Globalisierung, der weltweiten Migration und des zunehmenden Nationalismus ist es nicht selbstverständlich, im Frieden zu leben", so Dekan Pötzl.

Das Friedensgebet soll dazu einladen, Wege des Friedens zu gehen. Das nächste Friedensgebet findet am heutigen Freitag, 23. März, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. red