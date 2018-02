Die Frauen feiern

Der TSV-Himmelkron lädt am kommenden Freitag zum Weiberfasching in die Turnhalle ein. Eingeheizt wird den Besucherinnen gleich mit drei DJ's aus Bayreuth. Außerdem tritt das Männerballett "The Toy Boys" auf, und eine Maskenprämierung gibt es außerdem. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Wer bis 20 Uhr da ist, sichert sich ein Freigetränk an der Bar. red