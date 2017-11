Die Firma Frerichs hatte eine außergewöhnliche Betriebsfeier

Vor kurzem gab es Grund zu feiern bei der Firma Frerichs in Seßlach. Die Betriebsinhaberin Gertrud Frerichs feierte an diesem Tag nicht nur ihren 66. Geburtstag, sondern auch ihr 50. Arbeitsjubiläum. Zu diesem Anlass erhielt sie von der Handwerkskammer eine Ehrenurkunde überreicht. Außerdem gratulierten der Obermeister der Modellbauer-Innung Bayern Nord, Alexander Grämer, sowie einige Kollegen aus der Modellbauer-Innung, die aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren, um ihre jährliche Tarifausschusssitzung abzuhalten, diesmal in Seßlach. Gertrud Frerichs hat sich in der Modellbauer-Innug stets engagiert und ist derzeit Mitglied im Tarifausschuss. In ihre Fußstapfen wird ihre Tochter Corinna Frerichs treten, die bereits jetzt stellvertretende Obermeisterin der Modellbauer-Innung Bayern Nord ist.

Diese Firmenfeier wurde außerdem zum Anlass genommen, um einige langjährige Mitarbeiter zu ehren. Geehrt wurden Thomas Och (35 Jahre Betriebszugehörigkeit), Gerald Hufnagel (35 Jahre), Rainer Kröckel (30 Jahre), Michael Langguth (20 Jahre), Michael Bolz (20 Jahre), Martin Stick (15 Jahre), Patrick Grzelczyk (zehn Jahre) und Jonathan Frerichs (zehn Jahre).

Die Firma Modellbau Heinrich Frerichs wurde 1909 in Düsseldorf gegründet und ist bereits seit 1943 am Standort Seßlach tätig. Zu ihren Kunden zählen alle großen Automobilkonzerne und Zulieferer dieser Branche. Die Firma Frerichs hat sich spezialisiert auf Messlehren,

Prototypenwerkzeuge und Abmusterungen für Kunststoffteile im Prototypenbereich. Gertrud Frerichs führt das Unternehmen bereits in der dritten Generation. Durch ihre Kinder Corinna, Jonathan und Konstantin Frerichs wird das Unternehmen ab dem nächsten Jahr in der vierten Familien-Generation weitergeführt werden. red/Foto: privat