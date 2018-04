Die Favoriten geben sich am neunten Spieltag keine Blöße

Am neunten Spieltag der A-Klasse 6 gab es ausnahmslos Favoritensiege. Die Tabelle führt weiterhin die SG Nordhalben vor den beiden Absteigern SC Steinbach und TSV Wilhelmsthal an.



TSV Neukenroth II –

SG Nordhalben 2:4 (1:2)

Gegen eine Mannschaft mit überwiegend regelmäßiger Trainingspraxis waren die keineswegs enttäuschenden Gastgeber hinsichtlich der Spielanlage und der Feinabstimmung über weite Strecken unterlegen. Nachdem die SG infolge des zögerlichen Abwehrverhaltens des Gegners durch Renziehausen und Zimmermann mit 0:2 in Führung gegangen waren, vergab zunächst Hackel eine Großchance für die nun konsequenter agierenden Gastgeber, ehe S. Staub mit resolutem Einsatz zum 1:2-Halbzeitstand verkürzte.

In der Auftaktphase nach Wiederbeginn nutzten die cleveren Gäste die Unentschlossenheit des Gegners mit einem Doppelschlag zur Vorentscheidung. Die Gastgeber drängten in der Folge auf eine Resultatsverbesserung, die ihnen bei drei gut vorgetragenen, allerdings zu überhastet abgeschlossenen Angriffen zunächst versagt blieb. Mit einem sicher verwandelten Strafstoß stellte Schmierer den leistungsgerechten 2:4-Endstand her.

Tore: 0:1 Renziehausen (23.), 0:2 Zimmermann (30.), 1:2 S. Staub (40.),1:3 Scholz (49.), 1:4 Scholz (51.), 2:4 Schmierer (77. / FE) / SR: Meyer (Hochstadt). lw



SG Lauenstein -

SG Birnbaum 1:1 (0:0)

Nach dem dritten Spiel ohne Sieg hat die SG Lauenstein den Kontant zur Spitzengruppe endgültig verloren. Die beiden Treffer gegen die SG Birnbaum fielen innerhalb von 120 Sekunden. Zunächst brachte Förtschbeck die Gäste in Führung, doch kurz darauf markierte Stauch den Ausgleich. Zu mehr reichte es bei beiden Teams nicht mehr.

Tore: 0:1 A. Förtschbeck (50.), 1:1 Stauch (52.) / SR: Ph. Büttner (SV Kehlbach). red



SG Pressig -

TSV Wilhelmsthal 1:6 (0:3)

Eine Unstimmigkeit in der FC-Abwehr bescherte den favorisierten Gästen die erste Chance. Der TSV machte weiter Druck und war auch die agilere Truppe. Adam schoss die Gäste nach 21 Minute in Führung. Ebenfalls ein Missverständnis in der Gästeabwehr brachte den Hausherren eine Tormöglichkeit, die sie aber leichtfertig vergaben. Danach nahm die Überlegenheit des TSV zu, und Welsch erhöhte auf 0:2. Kurz darauf fiel durch einen Freistoß das 0:3.

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff konnte Daum mit einem Kopfball verkürzen, aber postwendend stellten die Gäste den alten Abstand wieder her. Ihre läuferische und spielerische Überlegenheit wurde immer klarer. Die logische Folge waren zwei weitere Treffer für Wilhelmsthal zum hochverdienten 1:6. SR Klüsekamp (Isling) leitete hervorragend und souverän.

Tore: 0:1 Adam (21.), 0:2 Welsch (37.), 0:3 Montag (39.), 1:3 Daum (51.), 1:4 Welsch (53.9, 1:5 Adam (56.), 1:6 Wünsch (71.). khr



SV Nurn -

FC Welitsch 0:1 (0:0)

Ein katastrophaler Fehler in der Abwehr verhinderte für die Hausherren etwas Zählbares. Als der heimische Torwart einen zurückgespielten Ball ungehindert aufnehmen konnte, schob er diesen unmissverständlicherweise zum freistehenden Welitscher Alexander Leitz. Dieser hatte keinerlei Mühe, um das runde Leder ins leer stehende Tor zu befördern.

In der ersten Halbzeit zeigten die Gäste das druckvollere Spiel, ohne allerdings daraus Kapital schlagen zu können. Nach dem 0:1 in der 52. Minute bäumte sich die Heimelf auf und drängte mit aller Gewalt auf den Ausgleich. Doch alle Bemühungen verliefen im Sande. Trotz der weniger werdenden Angriffe der Welitscher hätten diese durchaus auch den zweiten Treffer markieren können.

Tor: 0:1 Leitz (52.) / SR: Klement (SV Fassmannsreuth). hf

SC Steinbach -

SG Steinberg 4:1 (2:0)

Die Hausherren erwischten einen guten Start, als Lindenberger nach schöner Vorarbeit von Flender zum 1:0 traf. Kurz danach erhöhte Fischer mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0. Die Gäste ergaben sich keineswegs, sondern versuchten mitzuspielen und tauchten vereinzelt vor dem gegnerischen Tor auf. Auf der anderen Seite vergab der SCR zwei Hochkaräter. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld hatte die SG die erste nennenswerte Tormöglichkeit, jedoch scheiterte Brückner am SC-Torwart.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte der Gast einige Unsicherheiten in der SC-Abwehr nicht nutzen. Mit einer Einzelaktion erzielte Zwosta das 3:0, dem die ein oder andere vergebene Chance vorausging. Der Gast spielte jetzt nur noch zu zehnt, nachdem ihr Libero mehrfach um die Gelb-rote Karte "gebettelt" hatte. Nach einem unnötigen Foul kurz vor dem Strafraum konnte Eidloth verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Flender mit dem verdienten 4:1 in der 90. Minute.

Tore: 1:0 Lindenberger (7.), 2:0 Fischer (15.), 3:0 Zwosta (60.), 3:1 Eidloth (84.), 4:1 Flender (90.) / SR: Lepke. ds

*

Vom 2:0-Sieg des TSV Ebersdorf gegen die SG Teuschnitz lag bis am Abend kein Bericht vor.