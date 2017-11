Die Familie ist der Mittelpunkt ihres Lebens

Anlass zu einem großen Familientreffen war der 100. Geburtstag von Jakobina Döring im Memmelsdorfer Seniorenheim "Seehofblick", wo sich ihre beiden Kinder mit den zwei Enkelkindern und Urenkelkindern zu einer fröhlichen Feier trafen. Auch Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Gerd Schneider überbrachten Glückwünsche.

Die Jubilarin lebte bis vor zwei Jahren noch selbstständig im betreuten Wohnbereich der Einrichtung. Da Sohn Otto und Tochter Theresia im Ausland leben, flog die alte Dame viele Jahre regelmäßig nach Spanien, um ihre Tochter dort zu besuchen, und absolvierte mit 80 Jahren noch einen Computerkurs, um mit ihren Kindern und Enkeln skypen zu können. Zu ihrer Enkeltochter Ivonne, die mit den Urenkeln Emilio (1 Jahr) und Lilly (3 Jahre) aus Ansbach angereist war, hat sie bis heute ein besonders enges Verhältnis.

Jakobina Döring wurde als jüngstes von vier Geschwistern in Bamberg geboren und trägt bis heute den Kosenamen "Bienchen". Nach ihrer Hochzeit 1949 mit dem Kaufmann Valentin Döring, den sie bis zu seinem Tod 1998 liebevoll pflegte, lebte die junge Familie in Bamberg in der Langen Straße. Jakobina Döring arbeitete in jungen Jahren als Telefonistin bei der Post und später wegen ihrer guten Sprachkenntnisse auch als Dolmetscherin für die Amerikaner. Bis heute liebt sie die englische Sprache, und konnte ihre Familie durch die guten Beziehungen zu hochrangigen Militärs gut durch die schwierigen Kriegszeiten bringen. "Mama war immer eine Grande Dame", erinnert sich ihre Tochter Theresia. "Sie kleidete sich elegant und trug Hüte, kunstvolle Frisuren und Make-up." Neben ihrer Sprachgewandtheit war Jakobina Döring auch sehr musikalisch und ließ sich nicht abhalten, mit 70 Jahren noch das Gitarrespielen zu erlernen. 2001 bezog sie als eine der ersten Mieter das "Betreute Wohnen" im Seniorenheim Seehofblick, weil ihr die Eigenständigkeit stets wichtig war. keb