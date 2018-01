Die ersten Übungsleiter für Sturzvorbeugung ausgebildet

Um wirklich aktiv am Leben teilnehmen zu können, muss der Mensch beweglich sein. Alterungsprozesse gehören zum Leben - Körper und Geist verändern sich im Alter. Dabei nimmt die Wahrscheinlichkeit zu stürzen jedoch zu.

"Mit zunehmendem Alter stürzen Leute immer mehr", trug Referentin Susanne Schulz vor im Kurs für ehrenamtliche Übungsleiter für die Sturzvorbeugung älterer gefährdeter Menschen in Kirchehrenbach. Bärbel Matiaske, Geschäftsstellenleiterin der "Gesundheitsregion plus" beim Landratsamt Forchheim, und Angelika Fuchs von der Seniorengemeinschaft Ehrenbürg sind verantwortlich für das Pilotprojekt "Sturzprophylaxe" in der Region, das in Kirchehrenbach startet. Hier wurden die ersten ehrenamtlichen Übungsleiter ausgebildet, die ältere Menschen unterstützen wollen, dass sie lange beweglich bleiben oder wieder werden und damit selbstständig leben können. "Die Übungsleiter werden in die Haushalte gehen und den Menschen Übungen beibringen", erzählt Bärbel Matiaske. Diese sind wichtig zum Beispiel für Menschen, die längere Zeit im Bett liegen mussten. "Für jeden Tag, den man im Bett gelegen hat, muss man 14 Tage rechnen, um den Zustand der Muskulatur von vorher zu erreichen", erklärt die Referentin.

Folgen eines Sturzes können die Einschränkung der Gesundheit sein, Depressionen, Reduzierung der körperlichen Aktivität oder Einschränkung der Lebensqualität. Neben theoretischem Wissen wurden den Teilnehmern auch Übungen beigebracht, damit sie diese älteren Menschen zeigen können. Das Projekt wird gefördert von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und soll flächendeckend im Landkreis Forchheim etabliert werden.