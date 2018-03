Die ersten Kulmbacher

Für Montag, 26. März, um 19.30 Uhr laden die Freunde der Plassenburg zu ihrem Historischen Stammtisch in die Burgschänke Al Castello ein. Adrian Roßner aus Münchberg, Archivpfleger des Landkreises Hof, wird die Vor- und Frühgeschichte der Kulmbacher Region beleuchten. Schon in der Steinzeit waren das Kulmbacher und das Hofer Land besiedelt, wie archäologische Funde zeigen. Dennoch gilt diese Zeit bis heute als "dunkle Epoche", da entsprechende Forschungen erst in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus rücken. In seinem Vortrag geht Adrian Roßner der Frage nach, seit wann man von einer "Besiedlung" des Landes sprechen kann. Der Eintritt ist frei. red