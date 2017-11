Die Erben von David Bowie

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das musikalische Erbe des genialen Künstlers David Bowie fortzuführen: "Davy Jones and the Crawlers from Venus" bringen sowohl seine großen Hits als auch seine Lieblingsstücke auf die Bühne. Am Samstag, 11. November, soll es ab 21 Uhr auf der Bühne in der Musicbase mal wieder heiß her gehen, wenn die Herzogenauracher David-Bowie-Coverband "Davy Jones and the Crawlers from Venus" die Fetzen fliegen lässt.

Der Ausnahmekünstler David Bowie wäre in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden und war in seiner mehr als 40-jährigen Karriere mit 25 Studioalben einer der einflussreichsten Musiker. Kurz nach der Veröffentlichung seines Albums "Blackstar" starb der Sänger am 10. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an einem Krebsleiden.



Die Jahre in Berlin

Seine Wandlungsfähigkeit ließ ihn zu einer der Stil-Ikonen der Popkultur werden. In den 1970er Jahren lebte und arbeitete Bowie eine Zeit lang in Berlin, wo die Alben seiner Berlin-Trilogie entstanden, mit denen er der weiteren Entwicklung der elektronischen Musik wichtige neue Impulse verlieh. Unter dem Eindruck der geteilten Stadt entstand mit "Heroes" einer seiner bekanntesten Titel, der zur Hymne einer ganzen Generation wurde.

Bowie gelang es über fast fünf Jahrzehnte, den Zeitgeist einzufangen und aktuelle musikalische Strömungen auf unnachahmliche Weise in seine Songs einzubinden. Pop, Glamrock, Soul, Punk, Hardrock, Drum 'n' Bass - Bowie ließ sich von vielen Musikstilen beeinflussen und inspirierte seinerseits Generationen von Musikern. Fasziniert vom wandlungsfähigen Künstler war nicht nur seine weltweite Fangemeinde, sondern auch die "David Bowie Tribute Band", die sein Erbe nun weiterträgt. Der Bandname "Davy Jones and the Crawlers from Venus" ist im Grunde eine Fortentwicklung des Titels "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", dem Glamrock-Album mit einer von David Bowies Kunstfiguren. Die Band besteht aus Hannes Welsner, Oliver Spieß, Rolf Scharrer, Alfred Deutinger, Stephan "Zico" Ziegler, Robert Holzmann, Mila Fischer und Alicia Madlangbayan.

Die Musiker führen das facettenreiche Werk zusammen, das David Bowie, bürgerlich David Robert Jones, als Schauspieler ("Der Mann, der vom Himmel fiel"), bildender Künstler und Performer hinterließ.