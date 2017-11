Die enorme Macht der Gedanken

Zur geplanten Ortsumgehung von Stadtsteinach wird uns geschrieben:



Dieser Leserbrief richtet sich an alle Personen, die mit großer Sorge auf eine eventuelle Realisierung der Ortsumgehung Stadtsteinach blicken. Ein renommierter Quantenphysiker schreibt: "Den meisten Menschen ist es nicht bewusst, wie tief ihr Bewusstsein mit dem kollektiven Schicksal unseres Planeten verbunden ist."

Dies auf den eventuellen Bau der Ortsumgehung Stadtsteinach angewandt bedeutet: Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Gedanken! Gebrauchen Sie diese niemals, um sich gegen eine Sache zu stellen. Vermeiden Sie es, sich die geplante Umgehung im Geiste vorzustellen, damit verstärken Sie die Realisierung dieser Straße.

Stellen Sie sich immer wieder die prachtvolle Natur in unserer Umgebung vor, vergegenwärtigen Sie sich den hohen Erholungs- und Heilungswert unserer intakten Natur. Danken Sie für die reine Luft, die uns durch die Wälder geschenkt wird. Wünschen Sie sich aus tiefstem Herzen, dass dies in unveränderter Form so bleiben wird!

Stellen Sie sich im Geiste vor, dass endlich die Verantwortlichen zum Guten tendieren und reale Alternativen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt anstreben und umsetzen, um somit den Erhalt unserer Gesundheit zu sichern und die Menschen im Ort zu entlasten.

Wünschen Sie sich, dass Politiker ohne eigene Interessen klug das Beste für Mensch und Natur anstreben, ohne irreparable Kollateralschäden zu hinterlassen. Nutzen Sie die machtvolle Kraft Ihrer Gedanken, um Gutes für sich und unseren Planeten zu bewirken, der drohenden Betonflut zu entkommen und Licht in unsere Umwelt zu bringen.

Sagte nicht bereits Jesus Christus: "Euer Glaube ist in der Lage, Berge zu versetzen."



Cornelia Helfricht

Stadtsteinach