Die ehemalige Schulrätin kehrte an ihre "Ausbildungsschule" zurück

Sabine Weinbeer



Kaum im Ruhestand, kehrte die frühere Schulamtsdirektorin Uli Brech an ihre Wurzeln zurück. An der Grundschule Oberaurach, wo sie einst als Lehramtsanwärterin tätig war, gestaltete sie den bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen.



Ein wichtiges Anliegen

Leseförderung war Ulrike Brech immer am Herzen gelegen, ob als Lehrerin oder später als Leiterin des Staatlichen Schulamtes Haßberge. Jetzt wieder ganz nah an den Kindern zu sein, diese Gelegenheit ließ sie sich nicht entgehen. Mit ihrer lebendigen Art des Vorlesens hatte sie die Kinder schnell in den Bann gezogen.

Den Erst- und Zweitklässlern präsentierte sie "Geraldine und die Mauseflöte" und für die Klassen drei/vier hatte sie "Ich heiße Kaspar" herausgesucht. Für das Vorlesen bedankte sich die stellvertretende Schulleiterin Astrid Kreitmair bei ihrer früheren Seminarrektorin mit einer kleinen Süßigkeit, aber auch Uli Brech dankte für die Gelegenheit, in Trossenfurt "mal wieder Schulluft zu schnuppern".