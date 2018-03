Die Ebersdorfer Wehr ist gut für ihre Aufgaben gerüstet

Durch Neuzugänge und Abgänge aus der aktiven Wehr leisten 68 Kameraden Dienst in der Feuerwehr Ebersdorf. Acht entfallen auf die Jugendwehr.

"Auf Standortebene und an den staatlichen Feuerwehrschulen wurden verschiedene Lehrgänge besucht", informierte bei der Hauptversammlung Kommandant Bernd Lemser. Im vergangenen Jahr wurde die Wehr 64 Mal alarmiert (Vorjahr: 41). Statistisch waren hierbei 589 Aktive 1213 Stunden im Einsatz. Der Großteil der Einsätze erstreckte sich auf den Bereich der technischen Hilfeleistung (30) und auf Brände sowie Einsätzen auf der Autobahn (jeweils 14). Mit den Dienstleistenden aus Grub am Forst bilden die Ebersdorfer Kameraden die Tunnelbasiseinheit (TBE) CO IV und übte entsprechend.

Atemschutzgerätewart Hans Günther Stadter rechnet für heuer mit einem Zuwachs von neun Aktiven. Beim Jugendleistungsmarsch wurde ein Platz im Mittelfeld belegt und der Jugendwissenstest abgelegt. Zudem wird die Gründung einer Kinderfeuerwehr angestrebt.

Kreisbrandrat Manfred Lorenz lobte die Arbeit und das hervorragende Engagement der Mitglieder. Insbesondere die langjährigen Kameraden seien Vorbilder und bringen ihre wertvolle Erfahrung ein, sagte er. Lob richtete er an die Wehr für die Jugendarbeit.

Die staatlichen Ehrungen nahm Landrat Michael Busch vor und zollte den Dienstleistenden Wertschätzung. "Euer ehrenamtlicher Dienst ist unbezahlbar", betonte der Landrat. Bürgermeister Bernd Reisenweber ging auf die zunehmenden Gefahren auf der Schiene und der Straße ein.

Gleich sechs staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige aktive Dienstzeit wurden verliehen. Sie gingen an Ulrich Gräbner, Matthias Lemser, Bertram Querfeld, Hans-Günther Stadter und Brandmeister Thomas Schilling. Zur Übergabe des Ehrenzeichens nicht persönlich anwesend sein konnte Jürgen

Fischer.

Für 20-jährige aktive Dienstzeit wurden Florian Gräbner, Tino Schillig und Stefan Ulrich die Ärmelstreifen verliehen. Beförderungen erhielten Kai Schwegler und Patrick Umberath (Löschmeister) Christina Schwegler, Manuela Fuchs (Feuerwehrfrau), Karl-Heinz Reinhardt, Leo Lingoth, Jonas Götz, Fabian Götz und Rene Wünschmann (Feuerwehrmann). Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Wolfgang Lemser gedankt. Für 20 Jahre Kim Schamberger und für 10 Jahre Sandro Köhler-Terz. ake