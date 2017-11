Die Eberner wollen in der neuen Saison besser abschneiden und trainieren fleißig

Die Handballer des TV Ebern stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach dem Rückzug der TS Lichtenfels verbleibt der TV Ebern wie bereits vermeldet in der Bezirksoberliga Oberfranken. Um eine bessere Rolle als in der letzten Runde spielen zu können, stehen für die Handballer um die Trainer Batzner und Kammer aktuell drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche auf dem Programm.

Insbesondere an den konditionellen Grundlagen wird aktuell in der Halle und auf der Laufbahn gearbeitet, zudem fordert Athletiktrainer Vincent Schorn das Team. Am Samstag gegen 15.30 Uhr steht das erste Vorbereitungsspiel in der Bundeswehrhalle auf dem Programm. Zum Altstadtfest hat sich der TVE das befreundete Team der SG Marktleuthen/Niederlamitz eingeladen. Für das Testspiel hat Spielertrainer Kammer, der verletzungsbedingt selbst nicht eingreifen kann, vermutlich den kompletten Kader zur Verfügung. In den vergangenen Tagen mehrten sich die Anzeichen, dass wohl ein Rückkehrer erstmals wieder im Eberner Trikot auflaufen wird. di