Die Eberner "Turner" sind nicht aufzuhalten

In prächtiger Verfassung haben sich die Volleyballer des TV Ebern beim Auswärtsspieltag in Kemnath präsentiert. Sie überstanden auch den vierten Spieltag der Bezirksliga Oberfranken ungeschoren und festigten mit glatten 3:0-Siegen über die Gastgeber und den SC Memmelsdorf III ihre Tabellenführung.

SVSW Kemnath -

TV Ebern 0:3

(17:25, 14:25, 7:25)

Der bislang erfolglose Tabellenletzte stand gegen das Eberner Team auf verlorenem Posten. Die "Turner" knüpften nahtlos an ihre guten Leistungen des Vorjahres an. Sie waren mit neun Akteuren angetreten und leisteten siche keinen Durchhänger. Konzentration und viel Kraft im Angriffsspiel, zudem eine gekonnte Block- und Feldabwehr sowie ein gelungenes Aufbauspiel von Simon Langenberg sorgten für eine nahezu fehlerfreie Partie der Gäste.

Langenberg setzte immer wieder durch sein variables Zustellerspiel seine Mitspieler gekonnt in Szene, so dass die Hausherren große Schwierigkeiten hatten, ihren Block richtig zu stellen. Vor allem in den Durchgängen 2 und 3 waren die Kemnather nicht mehr als ein Trainingspartner.

TV Ebern -

SC Memmelsdorf III 3:0

(25:17, 25:15, 25:17)

Weitaus mehr wurden die Eberner von ihrem langjährigen Rivalen SC Memmelsdorf III gefordert, auch wenn es dem Gegner nicht gelang, dem TVE wehzutun. In den Anfangsphasen der Sätze hielten sie noch mit, doch wenn der Tabellenführer den Druck verstärkte, war es um die Memmelsdorfer geschehen.

Es schlichen sich bei ihnen Fehler bei der Annahme und im Spielaufbau ein. Edwin Hanke und Michael Helbig zeigten in der Abwehr und auch im Block sowie mit Aufschlagserien starke Vorstellungen. Insgesamt überwog die mannschaftliche Geschlossenheit. Es gab keinen Ausfall, so dass die "Turner" den beiden letzten Spieltagen im Februar bei der TS Lichtenfels und im März zu Hause mit Zuversicht entgegenschauen. di

TV Ebern: Helbig, Klüpfel, Langenberg, Menzel, Päckert, Amend, Bauer, Grämer, Hanke