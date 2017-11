Die Eberner freuen sich auf die WM

Erneut starten einige Sportler der Kampfsportschule Rögner bei der Weltmeisterschaft im Kickboxen. Harald Rögner, Bundestrainer und Inhaber der Kampfsportschule Rögner aus Ebern, schickt sieben seiner Schützlinge auf die ganz große Bühne. In diesem Jahr findet die WM Ende August in Killarny (Irland) statt. Die Kämpfer treten in den Disziplinen Pointfighting (Punktkämpfen), Leichtkontakt, Formen und Karate an.

Neu ist die Disziplin Kick Light, hier gelten dieselben Regeln wie beim Leichtkontakt, nur dass die Aktionen, wie der Name sagt, mit gut kontrolliertem Kontakt durchgeführt werden. Die Wettkämpfer kämpfen fortwährend, bis der Hauptkampfrichter das Stop-Kommando gibt. Kick-Light wird auf der Matte statt im Ring ausgeführt.

Die Wochenplanung richtet sich vor allem in der Endphase hauptsächlich nach den Trainingseinheiten, und es kam während dieser anstrengenden Phase zu keinen Verletzungen, so dass die Eberner gut vorbereitet Richtung Weltmeisterschaft schauen. Viele zusätzliche Trainingseinheiten und viel Verzicht in der Freizeit, das alles müssen die Kämpfer auch in Kauf nehmen.

Eine der Sportlerinnen ist Laura Klopf, die zum vierten Mal startet. Zum letzten Mal tritt die 17-Jährige bei den Juniorinnen an. Beate Otto ist zum ersten Mal bei der WM. Bei vielen Turnieren hat die Baunacherin über die letzten zwei Jahre viel Erfahrung gesammelt. Die Vorbereitung für die WM sei jedoch trotzdem noch eine andere Nummer, sagt Otto. Trotz der vielen Trainingseinheiten freue sie sich sehr auf ihre erste WM.

Die dritte Dame im Bunde ist Petra Barth aus Dörfleins. Ihre letzte Weltmeisterschaft ist schon einige Zeit her, jedoch will sich Barth der Herausforderung noch einmal stellen. Die Familie steht voll hinter ihr.



Der 14. WM-Start

Günther Schönrock aus Cadolzburg ist bei der WM schon ein "alter Hase". Bereits zum 14. Mal ist Schönrock dabei und will seinen Titel verteidigen. Er stellt sich selbst einen persönlichen Trainingsplan auf, von Kraft- und Ausdauertraining über das Verfeinern der Schnelligkeit zur treffsicheren Technik.

Norbert Höchner aus Löffelsterz startet bereits zum zehnten Mal. Ein eigenes Fitnessprogramm, konsequente Ernährung mit vielen Produkten aus dem eigenen Garten hielten ihn fit, sagt Höchner. Irland solle seine letzte Weltmeisterschaft werden, sagt er, nicht nur deshalb versucht er nochmals alles zu geben.

Zum achten Mal stellt sich Harun Elkol Veysel der Herausforderung einer Weltmeisterschaft. Der mehrfache Weltmeister in Karate verteidigt seinen Titel für die Kampfsportschule Rögner und ist zuversichtlich. Leon Meier startet ebenso für die KSS Rögner, in der Klasse bis 40 Kilo bei der männlichen Jugend. Meier war bereits Weltmeister im Kumite und ist dieses Jahr in die Disziplin Leichtkontakt eingestiegen, wo er sich sehr schnell qualifiziert hat. Den Start im Leichtkontakt sieht Trainer Rögner sehr positiv. red