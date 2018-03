Die Delikatessen am Wegesrand bei einer Wanderung durch die schöne Natur kennenlernen

Die Geheimnisse des Waldes und andere Erkenntnisse über Pflanzen und Kräuter verrät das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach bei seinen neuen Angeboten. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, Ruf 09529/922210.



1. Eine naturkundliche Führung zeigt die Delikatessen am Wegesrand. Wer Lust hat, frühe Kräuter und Früchte zu entdecken, ist bei der naturkundlichen Wanderung mit Kathrin Thein am Freitag, 13. April, von 16 bis 18 Uhr genau richtig. Neben dem Kennenlernen der Frühjahrskräuter steht deren Verwertung in der Küche oder als Heilkräuter im Mittelpunkt. Die Führung findet im Rahmen der Bayern-Tour-Natur statt. Treffpunkt ist der Bürgertreff Untertheres, Hauptstraße 12, in Untertheres.



2. Zarte Aquarell-Blüten und Blätter treffen auf Handgeschriebenes im "Lettering-Style". Am Samstag, 14. April, von 13 bis 17.30 Uhr werden unter Anleitung von Melina Müller bei Wildblumentee und Blüten-Kräuter-Butterbrot kleine Wortbotschaften illustriert. Selbst gestaltete Karten, Wandbilder, Etiketten für Selbstgemachtes oder Spruchbilder entstehen, die beliebig mit Blütenranken, ersten Gänseblümchen und vielleicht einigen Käfern ausgeschmückt werden können. Mitzubringen sind einige Blüten, Blätter und Kräuter (gern wild gewachsene Pflanzen), Aquarellpinsel, Aquarellfarben, eventuell Tusche, Aquarellpapier DIN A3 (kann auch im Kurs erworben werden) sowie Bleistift, Knetradiergummi, Lineal.



3. Eine Kräuterführung rund ums Schloss Oberschwappach findet am Samstag, 14. April, von 14 bis 17 Uhr statt. Es ist der Start in das neue Kräuterjahr: Der Frühling ist mit seinen zarten, neu gewachsenen Wildkräutern auf vollen Touren. Bei der Führung von Elisabeth Schertel lernt man, die Kräuter am Wegesrand sicher zu erkennen, um sie in vielfältiger Weise in der Kräuterküche zu verwenden und für die Gesundheit nutzen zu können. Im Anschluss an die Kräuterwanderung gibt es in der Kräuterstube noch eine kleine Verköstigung verschiedener "Schätze der Natur", wie das Umweltbildungszentrum weiterhin mitteilt. Treffpunkt ist die Kräuterstube am Schloss in Oberschwappach.

4. Was für eine Behausung braucht eine kleine Kohlmeise, wie viele Eier legt sie und wie können die Menschen ihr helfen? All diese Fragen werden am Sonntag, 15. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr bei der Erlebniswanderung von Daniela Berninger erklärt. Anschließend kann jede Familie ein Vogelhäuschen bauen. Mitzubringen sind nach der Mitteilung des Umweltbildungszentrums ein Hammer, eine kleine Säge, Buntstifte und falls vorhanden Schleifpapier. Der Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Herrnbirke an der Staatsstraße bei Unterpreppach (Stadt Ebern).

5. Zunderschwamm und Schwarzspecht: Den kleinen Geheimnissen des Waldes gehen die Teilnehmer dieser Ubiz-Veranstaltung auf die Spur. Was haben der Zunderschwamm und der Schwarzspecht miteinander zu tun und wie profitieren Fledermäuse und Stare davon? Diese und viele weitere ungewöhnliche und spannende Fragen werden auf der Wanderung mit Günther Oltsch am Sonntag, 15. April, von 13 bis 16 Uhr von Fabrikschleichach zur Waldabteilung "Röten" erörtert. Treffpunkt ist die Ortsmitte in Fabrikschleichach (Rauhenebrach). red