Die Dachrinne hat jetzt eine Delle

Gegen die Dachrinne eines Anwesens in der Brunnenstraße stieß in der Zeit zwischen dem 7. und 14. März ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer. Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 100 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich nachträglich noch mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/ 9129-310, in Verbindung zu setzen.