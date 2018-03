Die CO2 -Fastenstaffel macht kreativ

red



Seit dem 14. Februar wird der virtuelle Staffelstab in der Metropolregion wieder weitergereicht. Auch in diesem Jahr suchen die Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg nach Möglichkeiten eines klimaverträglicheren Lebens. Das Besondere: Sie haben Bürger, Vereine, Organisationen und Politiker aufgerufen " CO2 zu fasten" und über ihre Erlebnisse zu berichten. Diese Erfahrungen werden zu einem Blogbeitrag zusammengefasst und täglich auf co2fasten.wordpress.com veröffentlicht. Zur Hälfte der Fastenzeit ziehen die Organisatoren eine erste Bilanz. Während einige Teilnehmer in der Fastenzeit auf ihre Handys oder Autos verzichten und ihren Fleischkonsum reduzieren, nutzen andere Repaircafés, tauschen Wegwerfwindeln gegen Stoffwindeln aus oder kaufen bewusst regional und saisonal ein. Sogar Vereine profitieren dank energetischer Tipps zur Aufbesserung ihrer Kassenlage vom CO2 -Fasten.Aus der Pressemitteilung mit der Halbzeitbilanz geht hervor, dass die Fastenstaffel kreativ macht. Besonders erwähnenswert seien auch die klimafreundlichen Rezepte von Norbert Heimbeck. Während der Fastenzeit veröffentlicht er jeden Freitag ein Rezept für ein leckeres vegetarisches Sonntagsgericht zum Ausprobieren. Aus der Region Coburg haben bereits Radio 1-Moderator Thomas Apfel und Transition Coburg-Aktivist Stefan Kornherr ihre Fastenvorhaben verraten. "Wirklich jeder sollte in dieser Ansammlung von CO2 -Einspartipps die passende Anregung für seinen eigenen Lebensstil finden. Die Vielfalt der Teilnehmer spiegelt sich in den Vorsätzen und Tipps wider. Das ist das Schöne an der diesjährigen Aktion!", freut sich die Coburger Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner.Dass innerhalb der Bevölkerung Interesse an Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen CO2 -Bilanz besteht, beweisen auch die Zahlen. Die Fastenstaffel 2018 wird die Reichweite aus dem letzten Jahr deutlich übertreffen. Bereits jetzt wurden mehr Beiträge veröffentlicht als 2017 und mit über 3000 Lesern bisher gab es nahezu genauso viele Besucher wie im Verlauf der gesamten letztjährigen Staffel. Insgesamt wurden bereits 60 Blog-Einträge veröffentlicht, die knapp 13 000 Mal aufgerufen wurden. Die Beiträge werden regelmäßig kommentiert und online diskutiert.