Die CO2 -Fasten-Staffel geht in die zweite Runde - auch im Landkreis Coburg

Die Klimaschutzmanager der Europäischen Metropolregion Nürnberg rufen wieder zum CO2 -Fasten auf - und nehmen selbst daran teil. In der Zeit vom 14. Februar bis zum 31. März stellen sich die Fastenden der Herausforderung, ihren persönlichen CO2 -Ausstoß zu reduzieren.In einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt es, trotz der erkannten Dringlichkeit des Klimawandels und politischer Beschlüsse, wie dem Abkommen von Paris, sei in vielen politischen und wirtschaftlichen Gremien keine konsequente Umsetzung zu erkennen. Die CO2 -Fasten-Staffel trotze diesem Trend und beweise, dass es auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen des Alltags die Möglichkeit gibt, Klimaschutz aktiv zu leben.Ziel der Fasten-Staffel ist es, im Alltag so wenig CO2 wie möglich zu verursachen und herauszufinden, in welchen Lebensbereichen sich ressourcenschonendes Verhalten umsetzen lässt. Dabei wird die Herausforderung individuell gewählt, wie der Verzicht auf das eigene Auto, plastikfreies Einkaufen, vegetarische Ernährung, Tauschen statt Kaufen oder der Verzicht auf den Wäschetrockner. Aus dem Landkreis Coburg nehmen neben Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner auch Energieberater Jörg Wicklein und der Mitbegründer von Transition Coburg, Stefan Kornherr, an der Fasten-Staffel teil. Die beiden Herren haben sich vorgenommen, neben einer klimafreundlichen Anreise mit dem Rad zur Arbeit und zum Einkaufen auch ihre Ernährung unter die Lupe zu nehmen.Weitere Mitfastende sind willkommen und eingeladen, den Fastenblog zu abonnieren und Kommentare zu ihren Erfahrungen zu schreiben oder Fragen loszuwerden. An jedem der 46 Fastentage werden auf der Internetseite der Fasten-Staffel ein oder mehrere Erfahrungsberichte veröffentlicht. Auf der Webseite zum Projekt www.co2fasten.wordpress.com können die Beiträge kommentiert und diskutiert werden.