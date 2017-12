Die bunten Farben des Senegals erstrahlen auf Burg Feuerstein

"Farben des Senegal" heißt eine Ausstellung, die Generalvikar Georg Kestel und André Guèye, Bischof von Thiès, im Jugendhaus Burg Feuerstein eröffneten. Ein Titel, der passender kaum sein könnte. Denn die strahlenden Farben sind es tatsächlich, die dem Betrachter als Erstes auffallen. Hinter der bunten Vielfalt verbirgt sich aber mehr: Die modernen Bilder und Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern aus Bambergs Partnerbistum Thiès erzählen Geschichten vom Leben im Senegal zwischen Tradition und Moderne, vom Miteinander der Religionen, der Rolle der Frau in der Gesellschaft, von Flucht und von den Herausforderungen in Bezug auf Bildung, Natur und Umwelt. "Eine bunte Ausstellung, die in einem bunten Jugendhaus genau richtig ist", sagte Hans-Peter Kaulen, Leiter des Jugendhauses Burg Feuerstein, in seinem Grußwort.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich das Jugendhaus gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bamberg im Rahmen der Bistumspartnerschaft. "Die Burg Feuerstein leistet einen großen Beitrag zu einem lebendigen Miteinander", sagte Bischof André Guèye bei der Ausstellungseröffnung.

Auch Generalvikar Georg Kestel betonte das verbindende Element der Kunst, die ein wichtiger Teil des Lebens sei. "Kunst ist eine Brücke von Mensch zu Mensch. Sie drückt Sorgen und Freuden aus, ermöglicht Begegnung und eröffnet uns Zugänge zu verschiedenen Sichtweisen auf das Leben", so Kestel. Im Jugendhaus Burg Feuerstein sind die "Farben des Senegal" noch bis 26. November im Vorraum der Oberkirche im Jugendhaus Burg Feuerstein ausgestellt. red