Die Brose-Stars gehen ihre Wege

Der Aderlass an Stars geht weiter: Nun bestätigte der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg die Abgänge von Fabien Causeur und Darius Miller, die sich schon seit längerem abgezeichnet hatten. Während sich der Franzose Causeur, der vor einem Jahr von Baskonia Vitoria kam, dem Euroleague-Rivalen Real Madrid anschließen wird, geht der US-Amerikaner Miller nach zweieinhalb Jahren in Bamberg zurück in die NBA zu den New Orleans Pelicans.



Beyer: Teil des Business

Beide Spieler machten von ihrer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch. Dafür erhalten die Bamberger jeweils eine Ablösesumme, über deren Höhe sie aber keine Angaben machten. "Fab kam nach einer von Verletzungen geprägten Saison. Bei uns konnte er sich neu beweisen und wurde völlig zurecht zum Finals-MVP. Dass er uns nach nur einer Saison wieder verlässt, ist Teil des Business, zeigt vor allem aber auch, dass es unser Trainerteam geschafft hat, ihn innerhalb von zehn Monaten zurück auf das ganz hohe Euroleague-Niveau zu bringen", meinte Geschäftsführer Rolf Beyer. Für Miller freue es ihn, "dass er den Sprung in die NBA schafft. Er hatte schon immer enormes Potenzial. Ich bin stolz, dass er zweieinhalb Jahre das Brose-Trikot getragen hat."

Mit Causeur, Miller, Janis Strelnieks (Olympiakos Piräus), Nicolo Melli (Fenerbahce Istanbul) und Daniel Theis (Boston Celtics) verliert das Brose-Team die fünf Spieler mit den besten Effektivitätswerten der vergangenen Saison. Während der deutsche Meister mit dem Serben Luka Mitrovic (Roter Stern Belgrad) und Augustine Rubit (Ratiopharm Ulm) unter dem Brett sowie mit Daniel Hackett (Olympiakos Piräus), Ricky Hickman (Olimpia Armani Mailand) und Bryce Taylor (Bayern München) bereits Ersatz auf den kleinen Flügelpositionen und im Spielaufbau gefunden hat, ist er nun noch auf der Suche nach einem Spieler, der Miller auf der großen Flügelposition nachfolgen soll. "Wir haben drei, vier Namen auf unserer Liste, auch mit einer gewissen Priorisierung, und stehen bereits in Verhandlungen. Ich denke, in den nächsten zwei, drei Tagen wird sich da etwas tun", sagte Beyer dieser Zeitung. Damit wären die Personalplanungen dann abgeschlossen.



Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr hat die Basketball-Bundesliga die Nachwuchsarbeit ihrer Vereine im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens bewertet. Brose Bamberg erreichte dabei das zweitbeste Ergebnis hinter Alba Berlin. Der neunmalige deutsche Meister sieht mit dieser Auszeichnung seine kontinuierliche Jugendarbeit im Schul-, Breiten- und Jugendleistungssport bestätigt.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat einen NBA-Vertrag bei den Boston Celtics unterschrieben. "Heute ist der Tag!", twitterte der 25-Jährige. "Ich bin so aufgeregt, der Celtics-Familie beizutreten und in dieser großartigen Stadt zu leben!" Dass der gebürtige Niedersachse vom deutschen Meister Brose Bamberg nach Nordamerika wechseln will, war bereits bekannt. Ende Juni hatte er nach drei Jahren seinen Abschied aus Franken verkündet. Vom NBA-Rekordmeister, bei dem er einen Zweijahresvertrag erhalten soll, gab es zunächst keine Mitteilung zu Theis.

Der Nationalspieler kann nach Dirk Nowitzki und dessen neuem Teamkollegen Maxi Kleber von den Dallas Mavericks, Dirk Schröder bei den Atlanta Hawks und Paul Zipser von den Chicago Bulls als fünfter Deutscher auf einen Einsatz in der neuen Saison der besten Liga der Welt hoffen. Unklar ist, ob Theis wegen seines Engagements die Basketball-Europameisterschaft vom 31. August bis 17. September verpassen wird. Kleber hatte nach der Unterschrift in Dallas keine Freigabe von den Texanern erhalten, um sich bestmöglich auf seine erste NBA-Saison vorzubereiten.



Radosevic wird eingebürgert

Brose-Geschäftsführer Beyer hat in einem Interview zu den Einbürgerungen von Leon Radosevic und Bryce Taylor Stellung bezogen. Laut Beyer ist die Einbürgerung des kroatischen Centers Radosevic fix und wird vor dem Trainingsauftakt erfolgen. Taylors Einbürgerung ist dagegen noch nicht final. Im Laufe des Monats werde der US-Amerikaner, der vom FC Bayern München zu den Bambergern wechselte, alle notwendigen Test machen, und auch dann werde es noch mindestens ein paar Monate dauern, ehe er den deutschen Pass erhält.