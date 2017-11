Die "Blumengroup" gibt drei Vorstellungen im Jungen Theater

Drei ausverkaufte Veranstaltungen sind Grund genug für eine Wiederaufnahme im Jungen Theater Forchheim: "8 Frauen", geschrieben von Robert Thomas und 2002 erfolgreich verfilmt von François Ozon, wird am Freitag, Samstag (jeweils 20 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) von der "Blumengroup" auf die Bühne gebracht.Es ist kurz vor den Feiertagen. Ein Haus ist von der Außenwelt abgeschnitten. Da geschieht ein Mord. Das Opfer: Der einzige Mann. Der Mörder kann nur eine der Anwesenden sein. Acht Frauen - acht Verdächtige. Wer ist der Täter? An der Oberfläche geht es um einen klassischen in der Tradition Agatha Christies erzählten Kriminalfall. In seiner Auseinandersetzung mit verschiedensten Tabuthemen handelt es sich bei dem in den späten 50er Jahren spielenden Stück jedoch um ein Plädoyer für Toleranz. Die "Blumengroup" hat sich in ihrem Aufführungsstil der im angelsächsischen Sprachraum üblichen Praxis der Verbindung von Unterhaltung und Ernst verschrieben, ist also anspruchsvoll und gleichzeitig unterhaltsam. Preise: 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro, Vorverkauf 13,10/10,90 Euro. Karten gibt es im FT-Servicepoint/Der Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim (Telefon 09191/60106) und unter tickets.infranken.de . red