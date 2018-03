Die besten Schülerlotsen

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Kreisverkehrswacht Bad Kissingen am Schülerlotsenwettbewerb auf Kreisebene. An diesem Wettbewerb nahmen 97 Schülerlotsinnen und -lotsen im Alter von 13 bis 17 Jahren teil.

Punktgleich siegten Max Lömmer (Realschule Bad Kissingen) und Linus Schlembach (Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt) und qualifizierten sich hierdurch für den Bezirksentscheid, welcher für Unterfranken am 4. Mai in Karlstadt stattfindet. Auf Platz 3 schaffte es Eric Brand (Realschule Bad Kissingen). Die beiden Sieger erhielten je zwei Kinokarten und der dritte Platz einen Kinogutschein von der Kreisverkehrswacht Bad Kissingen. red