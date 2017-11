Die Benediktiner-Abtei

Frequentierung Die Benediktiner betreiben weltweit 25 unabhängige Klöster von Nordkorea bis Nebraska mit rund 1000 Mönchen. In Münsterschwarzach leben 90 Mönche, das Gymnasium hat 800 Schüler und 100 Lehrer. Mit Gästen und den 40 Flüchtlingen, die hier aufgenommen wurden, halten sich täglich rund 1300 Menschen in der Abtei auf.



Nachhaltigkeit Die Abtei Münsterschwarzach setzte sich im Jahr 2001, im 100. Jahr ihrer Wiederbegründung nach der Säkularisation (1803), das Ziel, in zehn Jahren die benötigte Energie ausschließlich aus regenerativen Energieträgern aus der Region zu decken. sw